Прощеное воскресенье в 2017 году: какого числа, что нельзя делать, стихи короткие, смс

Прощеное воскресенье в 2017 году отмечается 26 февраля - последнее воскресенье перед началом Великого поста, когда завершается Масленица.

Прощеное воскресенье в 2017 году: какого числа

В воскресенье, 26 февраля 2017 года, заканчиваются масленичные гулянья, связанные с проводами зимы и встречей весны. Этот день у православных христиан называется прощеным воскресеньем, когда принято просить прощения у всех близких людей.

Отмметим, что ежегодно дата и число, на которое приходит прощенное воскресенье меняется, так как масленичная неделя каждый год начинается и заканчивается в разное время.

В 2017 году прощенное воскресенье ужшкммт отмечается в последний выходный февраля - а именно 26 числа.

Уже с понедельника начинается самый строгий пост, Великий пост.

Прощеное воскресенье 2017: как просить прощение

В Прощеное воскресенье в церквях на литургии читается та часть Евангелия, где говорится о необходимости прощения обид ближним, без чего мы, согласно христианскому учению, не можем получить прощения грехов у Бога. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, чтобы вступить в Великий пост, примирившись со всеми ближними.

Традиционно в прощеное воскресенье говорят две фразы: "Прости мне" и "Бог простит - и я прощаю". Представители церкви уточняют, что нельзя использовать более привычное для нас слово "извини", так как эта фраза предполагает, что человек не чувствует за собой вины, но использует вежливую конструкцию.

Также, в Прощеное воскресенье нельзя отказывать в прощении. Во время церковной литургии священники напоминают слова Святого писания, что не простив самому, как можно надеяться на прощение со стороны Бога?

В Прощеное воскресенье прощение принято просить у всех, с кем общался в течение года.

Ответная фраза "Бог простит - и я прощаю" также имеет свой смысл. Таким образом человек соглашается, что не ему судить о нанесенной обиде, и пусть все решает Бог. Если вы не готовы принять извинения, не стоит формально произносить эти слова, уточните, что забыть обиду вы пока не в силах, но закончите фразой "Бог простит".

Прощеное воскресенье в 2017 году: что нельзя делать

В Прощеное воскресение у православных христиан было принято мыться в бане - вместе с душой очищать тело. Также говорят, что в этот день нельзя думать о плохом, жаловаться, раздражаться, вступать в конфликты и провоцировать их.

Прощеное воскресенье: стихи, короткие, красивые

Сегодня, в это воскресенье

Я попрошу у всех прощенья.

За боль невольную, что я

Вдруг причинила вам, друзья.

***

Простите мне ошибки эти

Прощу и я вам все на свете.

И с огромным вдохновеньем

Всех с Прощеным воскресеньем!

***

Простите нас, и Бог простит,

Поднимет настроение.

Избавимся же от обид

В день общего прощения.

***

Пусть на душе поет весна,

А радость только множится.

Пускай звонят колокола,

А сердце не тревожится.

***

Сегодня вместо поздравления

Я попрошу у всех прощения!

Пускай приходит озарение

В Прощеное всем воскресение.

***

Не тратьте время на обиды,

Из-за которых чувств не видно —

Тех самых светлых чувств души.

Прощайте — будьте хороши.

***

Нам Бог велел обиды забывать,

И я тебя сейчас за все прощаю.

Прости меня и ты, чтоб нам опять

Дружить как прежде, я о том мечтаю.