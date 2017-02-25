WADA: в докладе Макларена нет доказательств вины российских спортсменов

МОК и WADA раскритиковало скандальный доклад Макларена о допинге в России.

Всемирное антидопинговое агентство WADA признало, что в докладе независимой комиссии, которой руководил юрист Ричард Макларен, не хватает доказательств вины спортсменов из России в нарушении антидопинговых правил. В связи с чем WADA запросило у Маларена больше доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

«На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих ужшкммт случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными и запросило более детальные расшифровки», — сказано в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера, опубликованного пресс-службой организации.

В частности, отмечается в письме де Кеппера, из-за нехватки доказательств некоторые международные федерации не могли начать дисциплинарные процедуры или были вынуждены отменять уже введенные временные санкции.

Ранее на ошибки в докладе Макларена указывали адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, отмечавший несоответствия между именами спортсменов и идентифицирующими их кодами, и экс-директор лаборатории WADA в Лозанне Марсьяль Соги. Юристы WADA объясняли неточности "технической неисправностью".

Министр спорта России Павел Колобков назвал оценку, данную WADA докладу Макларена, исчерпывающей. По его мнению, эти выводу могут стать "шагом в нужном направлении".

"Могу только сказать, что мы продолжаем последовательную работу по восстановлению соответствия кодексу WADA Российского антидопингового агентства", — приводит слова Колобкова агентство Р-Спорт.