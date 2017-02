В Интернете опубликовали видео момента совершения крупного теракта в сирийском городе Эль-Баб.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль со смертником передвигается по оживленной улице, а в момент взрыва рядом с его эпицентром находится большое количество людей.

Согласно последним данным, жертвами теракта стали не менее 68 человек, ранение получили еще несколько десятков человек.

На текущий момент ужшкммт ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Amazing drone footage ISIS suicide bomber blew himself up in the Turkish army before withdrawing from the Al-Bab pic.twitter.com/mKERvF1Nrd