Масленица 2017 в Москвае: мероприятия, афиша гуляний, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Масленица в Москве 2017: программа мероприятий

В период с 20 по 26 февраля 2017 года православные верующие отмечают Масленицу. Самая разгульная часть этого праздника совпала с длинными выходными в России по случаю 23 февраля. Столичные власти решили не отказывать себе и горожанам в удовольствии как следует отметить последнюю неделю перед Великим постом.

Куда пойти в Москве на Масленицу 2017

В Москве с 17 по 26 февраля 2017 в Москве проходит ежегодный фестиваль "Московская масленица", который входит в цикл ужшкммт уличных общегородских мероприятий "Московские сезоны".

Музей имени Глинки ждет на празднование взрослых с детьми на концерт "Масленница-Блинница". Стоимость 400 руб.

Музей Есенина на Масленицу предлагает интерактивную программу "Замоскворецкие посиделки у купчихи Феклы Дормидонтовны". 25-26 февраля в 17.30 открывается фольклорную программу смогут посетить семейные группы.

"Булгаковский Дом" приглашает на программу "Масленичные гуляния в "Булгаговском Доме". Стоимость — 650 руб/чел.

26 февраля в 12.00 в Культурном центре ЗИЛ проводят Масленицу выступлениями коллективов, ярмаркой, мастер-классами, угощениями. Вход свободный.

На Воробьевых горах Масленицу отметят 26 февраля в Московском дворце пионеров, а Музей-усадьба Кусково проводит программу для детей и взрослых "Кусковская Масленица".

В театре Семицветик до 26 февраля можно посетить интерактивный театрализованный праздник для всей семьи "Широкая Масленица 2017″.

Театр Русская песня подготовил на 26 февраля кукольный спектакль "Широкая Масленица".

В Усадьбе Деда Мороза в Кузьминках на Масленичные посиделки для организованных групп пройдут с 24-25 февраля 2017 года. Широкие гуляния посвященные проходят в эти дни и в Детском городе мастеров "Мастерславль".

Приглашает на программу и Музей русской гармоники. Любителям квестов стоит посетить Музей Москвы.

Масленица на ВДНХ обещает быть яркой, бурной и веселой. Не менее увлекательно зиму провожают и в "Аптекарском огороде".

Музей Тропинина приглашает на Масленицу детей и родителей 25 февраля в 17.00.

В Измайлове состоится "Царская Масленица", а музей-заповедник Царицыно подготовил на Масленицу массовое чаепитие, гастрономическую ярмарку, праздничное шествие со скоморохами, игры, конкурсы.

В Картинной галерее Ильи Глазунова можно сходить на мастер-класс "Солнечный конь", а в Люблино посетители узнают о традициях проводов Масленицы.

Возле дворца царя Алексея Михайловича 26 февраля в 13.00 состоится представление "Масленица: традиции столетий".

Масленица в 2017 году: парки Москвы

В парке Победы на Поклонной горе 26 февраля в 20.00 состоится огненное шоу. Фили на Масленицу 2017 года проводит развлекательную программу. Сокольники приглашают с 17-26 февраля 2017 года на празднование "Широкой Масленицы".

В Садовниках 26 февраля также состоятся массовые гуляния.

Также весело и вкусно проводить зиму в эти дни предлагают Кузьминки, парк Красная Пресня, Измайловский парк, Сад Эрмитаж, Лианозовский, парк имени Артема Боровика, Братиславский парк, Таганский парк, Перовский парк, Северное Тушино, Бабушкинский парк, сад имени Баумана, "Музеон" и многие другие площадки в Москве.