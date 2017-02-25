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СМИ: противники Трампа пытались устроить провокацию с помощью российских флажков (ФОТО)

Опубликовано 25.02.17 10:43 СМИ: противники Трампа пытались устроить провокацию с помощью российских флажков (ФОТО)

Триколоры с фамилией президента США забрали еще до начала мероприятия.

В пригороде Вашингтона организаторы проходившей там консервативной конференции, куда должен был приехать президент США Дональд Трамп, сорвали провокацию с российскими флажками. По информации местных СМИ,  группа людей пришла на мероприятие с российскими триколорами, причем на каждом флажке было написано "Трамп". Отмечается, что флажки были конфискованы даже несмотря на то, что их вынесли из зала.

От кого именно последовала такая ужшкммт инициатива, не уточняется. Однако один из присутствовавших от своего имени выразил сожаление, что затея провалилась.

"Затем я встал во время выступления президента и назвал его фашистом. После этого меня вывели из зала и запретили входить обратно", - сказал он.

Как писал TopNews, ранее Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией.
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