Новости Новороссии сегодня, 25.02.2017: ВСУ начали массированные удары после приезда Савченко - ДНР (ВИДЕО)

Новороссия, последние новости на сегодня, 25 февраля 2017: под обстрел попали территория бывшего аэропорта Донецка, а также Ясиноватая и окрестности Макеевки.

Новости Новороссии сегодня за последний час: ВСУ обстреляли ДНР после приезда Савченко

Силовики украинской армии нанесли массированные удары по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Это произошло после появления в СМИ сообщений о приезде туда депутата Верховной рады Надежды Савченко, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

"ВСУ начали массированный обстрел донецкой агломерации сразу после первых сообщений о визите Савченко. Мы не исключаем, что ужшкммт целью было сорвать посещение ею украинских пленных", — цитирует ДАН источник.

Отмечается, что под огнем оказались территория бывшего донецкого аэропорта, Ясиноватая и окрестности Макеевки. Обстрел велся из минометов калибрами 120 и 82 миллиметров и артиллерийских орудий калибрами 122 и 152 миллиметров.

В частности сообщается, что между Калининским и Буденовским районами Донецка прогремел взрыв. Не прекращаются обстрелы Киевского, Ленинского районов и по Гладковке. Под удар попал и Куйбышевский район.

Обстрел Донецка сегодня ночью ВИДЕО

Как писал TopNews, Надежда Савченко прибыла в пятницу вечером в колонию в городе Макеевка в Донбассе, где содержатся пленные украинские силовики. По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Савченко находилась в ДНР с частным визитом.