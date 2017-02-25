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СМИ: лондонские сквоттеры нашли архив Горбачев-фонда

Опубликовано 25.02.17 09:40 СМИ: лондонские сквоттеры нашли архив Горбачев-фонда

Особняк, в котором обосновались сквоттеры, принадлежит банкиру из Бахрейна Абдулрахману Альджасми.

Cамовольно вселившиеся в особняк напротив Букингемского дворца в Лондоне активисты обнаружили в здании документы Горбачев-фонда, созданного первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Как пишет The Guardian, владельцем семиэтажного здания является банкир из Бахрейна Абдулрахман Альджасм. Особняк стоимостью в 14 миллионов фунтов стерлингов заняла группа, известная как "Автономная нация анархистов-либертарианцев". Они вселяются в пустующие объекты недвижимости класса "люкс", чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных.

Ранее в здании по адресу Букингем-гейт, 19 располагались офисы Международной ассоциации ужшкммт по связям с общественностью, одним из клиентов которой был Горбачев.

Журналисты отмечают, что сквоттеры нашли в помещениях архив Горбачев-фонда, в том числе конфиденциальные документы, подписанные самим первым президентом СССР.

В архиве находятся письма различным транснациональным корпорациям с просьбой о спонсировании выдвинутых фондом инициатив, но компании Shell, British Airways, HSBC, BT и Virgin Hotels ответили отказом на предоставление финансовой помощи.

Как отмечает РИА Новости, в минувшую пятницу суд выдал ордер на выселение активистов из здания. Ранее группа занимала лондонский особняк, предположительно, принадлежащего российскому миллиардеру Андрею Гончаренко.
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