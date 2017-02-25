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Культовый журнал The New Yorker выйдет с Путиным на обложке и русским названием (ФОТО)

Опубликовано 25.02.17 09:20 Культовый журнал The New Yorker выйдет с Путиным на обложке и русским названием (ФОТО)

Мартовский номер журнала The New Yorker выйдет с русскоязычной обложкой, на которой будут изображены Владимир Путин и Дональд Трамп.

Журнал New Yorker представил обложку нового номера, на котором изображен президент России Владимир Путин в образе денди с моноклем. Рядом порхает мотылек с лицом американского лидера Дональда Трампа. При этом название журнала написано кириллицей.

Анонс выпуска, который выйдет 6 марта, опубликован на сайте издания.

Как отмечает Lenta.ru, рисунок обыгрывает обложку первого номера журнала, вышедшего в 1925 году, где тоже был изображен джентльмен с моноклем, изучающий мотылька. Этот рисунок так или ужшкммт иначе обыгрывается почти каждый год — обычно в феврале, ко дню рождения издания. Персонажа с картинки зовут Юстас Тилли (Eustace Tilley), он является символом New Yorker. 

В мартовском номере будет опубликована статья под названием «Активные меры», посвященная хакерским атакам на институты США, в которой руководство страны обвиняло Москву.

Напомним, именно под предлогом кибератак Белый дом ввел санкции против России перед самым Новым годом. Тогда из страны были высланы 35 дипломатов вместе с семьями и закрыли два принадлежащих России объекта в двух штатах.
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