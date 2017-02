Культовый журнал The New Yorker выйдет с Путиным на обложке и русским названием (ФОТО) Мартовский номер журнала The New Yorker выйдет с русскоязычной обложкой, на которой будут изображены Владимир Путин и Дональд Трамп. Журнал New Yorker представил обложку нового номера, на котором изображен президент России Владимир Путин в образе денди с моноклем. Рядом порхает мотылек с лицом американского лидера Дональда Трампа. При этом название журнала написано кириллицей. Анонс выпуска, который выйдет 6 марта, опубликован на сайте издания. An early look at next week's cover, “Eustace Vladimirovich Tilley,” by Barry Blitt: https://t.co/xqd5rA9vGF pic.twitter.com/xEYwBCS0cs — The New Yorker (@NewYorker) 24 февраля 2017 г. Как отмечает Lenta.ru, рисунок обыгрывает обложку первого номера журнала, вышедшего в 1925 году, где тоже был изображен джентльмен с моноклем, изучающий мотылька. Этот рисунок так или ужшкммт иначе обыгрывается почти каждый год — обычно в феврале, ко дню рождения издания. Персонажа с картинки зовут Юстас Тилли (Eustace Tilley), он является символом New Yorker. В мартовском номере будет опубликована статья под названием «Активные меры», посвященная хакерским атакам на институты США, в которой руководство страны обвиняло Москву. Напомним, именно под предлогом кибератак Белый дом ввел санкции против России перед самым Новым годом. Тогда из страны были высланы 35 дипломатов вместе с семьями и закрыли два принадлежащих России объекта в двух штатах. Твитнуть Другие материалы по этой теме Charlie Hebdo поместил Меркель с отрезанной головой Шульца на обложку Опухший Порошенко "украсил" обложку украинского издания про Крым (ФОТО) Новости наших партнеров