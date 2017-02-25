 
TOP 10

1 ЦРУ: в Сибири пришельцы убили 23 солдата, превратив их в камень

2 Охота акулы-людоеда на серферов в Австралии попала на ВИДЕО

3 На Украине узаконили понятие "человек неопределенного пола" (ФОТО)

4 Культовый журнал The New Yorker выйдет с Путиным на обложке и русским названием (ФОТО)

5 СМИ: лондонские сквоттеры нашли архив Горбачев-фонда

6 Журналистов CNN и The New York Times не пустили на брифинг в Белом доме

7 В Махачкале после гибели 9-летней девочки устроили массовый отстрел собак (ФОТО, ВИДЕО)

8 Мотогонщица Майерс ушла из спорта после изнасилования

9 Ляшко рассказал пошлый матерный анекдот в Верховной Раде (ВИДЕО)

10 "Краснодар" и "Ростов" узнали своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Новости наших партнеров

ЦРУ: в Сибири пришельцы убили 23 солдата, превратив их в камень (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 25.02.17 08:43 ЦРУ: в Сибири пришельцы убили 23 солдата, превратив их в камень (ФОТО, ВИДЕО)

Согласно секретным архивам ЦРУ, в 1993 году на военной базе в Сибири пришельцы одним выстрелом уничтожили 23 российских солдата, превратив их в камень.

Британское издание Daily Express опубликовало выдержки из секретного доклада ЦРУ, в котором утверждается, что в 1993 году НЛО превратило в камень 23 российских солдата в некой военной части в Сибири.

Согласно представленного отчета, датированного 27 марта 1993 года, над военным объектом в Сибири был обнаружен низко летящий объект в форме тарелки. Один из солдат запустил по нему ракету «земля — воздух» и сбил объект. После этого из него вышли пять гуманоидов ужшкммт невысокого роста с большими головами и большими черными глазами, которые вскоре превратились в белый светящийся шар, который гудел и свистел.

Затем шар взорвался, и 23 солдата, которые смотрели на него, превратились в камень, говорится в докладе. Выжили только два человека, которые находились в тени. 

Останки окаменевших солдат якобы были доставлены в секретный исследовательский центр в Подмосковье. По свидетельству специалистов, неизвестный землянам источник энергии мгновенно изменил структуру организмов солдат, превратив их на молекулярном уровне в нечто, похожее на известняк.

Представители ЦРУ при этом отмечали, что если это истинная информация, то это крайне угрожающий факт.

«Инопланетяне обладают таким оружием и технологиями, которые находятся за границами нашего понимания», — приводит издание их комментарий.

Впрочем, Daily Express отмечает, что отчёт ЦРУ — это перевод статьи из украинской газеты «Тернополь вечерний», отмечает RT. И к тому же «нужно быть осторожным с онлайн-публикациями ЦРУ, поскольку это может быть дезинформация», — предупреждают специалисты.
Другие материалы по этой теме

В Дании нашли загадочный череп пришельца с огромными глазницами

Анекдоты о чукчах и ФОТО НЛО: СМИ изучили рассекреченные архивы ЦРУ

ЦРУ рассекретило архив из 13 млн документов, в том числе секретные материалы об НЛО

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга