ЦРУ: в Сибири пришельцы убили 23 солдата, превратив их в камень (ФОТО, ВИДЕО)

Согласно секретным архивам ЦРУ, в 1993 году на военной базе в Сибири пришельцы одним выстрелом уничтожили 23 российских солдата, превратив их в камень.

Британское издание Daily Express опубликовало выдержки из секретного доклада ЦРУ, в котором утверждается, что в 1993 году НЛО превратило в камень 23 российских солдата в некой военной части в Сибири.

Согласно представленного отчета, датированного 27 марта 1993 года, над военным объектом в Сибири был обнаружен низко летящий объект в форме тарелки. Один из солдат запустил по нему ракету «земля — воздух» и сбил объект. После этого из него вышли пять гуманоидов ужшкммт невысокого роста с большими головами и большими черными глазами, которые вскоре превратились в белый светящийся шар, который гудел и свистел.

Затем шар взорвался, и 23 солдата, которые смотрели на него, превратились в камень, говорится в докладе. Выжили только два человека, которые находились в тени.

Останки окаменевших солдат якобы были доставлены в секретный исследовательский центр в Подмосковье. По свидетельству специалистов, неизвестный землянам источник энергии мгновенно изменил структуру организмов солдат, превратив их на молекулярном уровне в нечто, похожее на известняк.

Представители ЦРУ при этом отмечали, что если это истинная информация, то это крайне угрожающий факт.

«Инопланетяне обладают таким оружием и технологиями, которые находятся за границами нашего понимания», — приводит издание их комментарий.

Впрочем, Daily Express отмечает, что отчёт ЦРУ — это перевод статьи из украинской газеты «Тернополь вечерний», отмечает RT. И к тому же «нужно быть осторожным с онлайн-публикациями ЦРУ, поскольку это может быть дезинформация», — предупреждают специалисты.