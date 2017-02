Журналистов CNN и The New York Times не пустили на брифинг в Белом доме Журналистов нескольких американских изданий, в числе которых CNN, The New York Times и Buzzfeed, не пустили на брифинг с участием пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Администрация Белого дома отказалась впустить на пятничный брифинг пресс-секретаря Шона Спайсера сотрудников ряда крупнейших в США изданий и телеканалов, таких как CNN, The New York Times, Politico, The Los Angeles Times и BuzzFeed, сообщает агентство Reuters. После этого из солидарности с коллегами от участия во встрече отказались журналисты Associated Press, журнал Time и телеканал USA Today. Как отмечает Reuters, брифинги в формате "не для камер" проводила и предыдущая администрация, однако они обычно были открыты для всех СМИ, а корреспонденты могли задавать ужшкммт любые вопросы. Такое решение Спайсер объяснять отказался, отметив, что он вместе со своими коллегами решил в этот раз провести мероприятие в формате беседы в его офисе, без камер. "Наша работа заключается в том, чтобы быть доступными для представителей СМИ. Мы хотим ответить на ваши вопросы, но мы не обязаны делать это на камеру каждый день", - заявил пресс-секретарь Белого дома. Репортёры недопущенных изданий выступили с критикой действий Белого дома, отметив, что это беспрецедентный случай в современной американской истории. "Это неприемлемый шаг Белого дома. Видимо, так они мстят, когда мы рассказываем что-то, что им не нравится. Мы продолжим работать независимо от этого", - заявили в пресс-службе CNN. "Ничего подобного никогда не происходило в Белом доме за всю историю нашей работы с разными составами администрации и разными партиями. Мы решительно протестуем против исключения [из встречи] The New York Times и других СМИ. Свободный доступ прессы к прозрачному правительству явно имеют решающее значения для национальных интересов," - прокомментировал ситуацию редактор The New York Times Дин Бакет. Тем временем президент США Дональд Трамп вновь обвинил CNN и The New York TImes, чьих корреспондентов не пустили на брифинг Белого дома, в распространении ложных новостей. «СМИ фейковых новостей сознательно не говорят правду. Огромная опасность для нашей страны. Допускающая оплошности New York Times превратилась в анекдот. Точно так же, как и CNN. Печально!» — заметил Трамп у себя на странице в Twitter. FAKE NEWS media knowingly doesn't tell the truth. A great danger to our country. The failing @nytimes has become a joke. Likewise @CNN. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал некоторые из упомянутых СМИ "врагами американского народа". Твитнуть Другие материалы по этой теме "Враги народа": Трамп раскритиковал CNN, NBC и The New York Times Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ