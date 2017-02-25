YouTube ВИДЕО: баскетболист "Локомотива" забросил чудо-мяч от своего кольца

На Ютуб появилось ВИДЕО, как баскетболист "Локомотива-Кубани" Райан Брокхофф реализовал фантастический бросок через всю площадку.

В матче баскетбольной Единой лиги "Локомотив-Кубань" - "Химки" (84:89) австралийский форвард железнодорожников Райан Брокхофф в концовке первой четверти совершил фантастический результативный бросок почти через всю площадку.

Несмотря на поражение хозяев, которые собрали самую внушительную в этом сезоне зрительскую аудиторию в Единой лиге (6819 зрителей), чудо-бросок Брокхоффа наверняка войдет в число лучших игровых моментов всего регулярного чемпионата-2016/17, отмечает "РГ".

«Знал, что оставалось всего несколько секунд, и, когда ужшкммт я взял подбор… Ты просто бросаешь, надеешься и молишься, что мяч окажется в кольце», — признался после поединка Брокхофф, заработавший за матч с "Химками" 14 очков.

YouTube ВИДЕО сумасшедшего броска баскетболиста "Локомотива-Кубань" от своего кольца