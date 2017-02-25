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YouTube шокирован ВИДЕО, где Ляшко рассказал пошлый матерный анекдот в Раде

Опубликовано 24.02.17 23:22 YouTube шокирован ВИДЕО, где Ляшко рассказал пошлый матерный анекдот в Раде

Ютуб ВИДЕО экстравагантного поступка лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко в стенах Верховной Рады шокировал интернет-пользователей.

Скандально известный лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в ходе заседания Верховной рады Украины решил напомнить о себе, рассказав журналистам на камеру пошлый анекдот, сопровождаемый матерной лексикой. Так политик решил выразить свое возмущение работой украинского парламента, который не может нормально функционировать из-за отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях.

В своей речи депутат сравнил Украину с половым органом.

«Заходит ужшкммт уборщица в туалет Верховной рады, а там в унитазах нассано, насрано, бардак полный. Уборщица, которая до Нового года получала зарплату 1,5 тыс. гривен, а теперь 3 тыс., в сердцах говорит: «*** твою мать, нехай, б***, они своим х*** управлять не умеют, а хотят руководить страной», – приводит слова Ляшко канал «112 Украина», который вел прямую трансляцию со страницы депутата в соцсети.

«Вот я хочу, чтобы они и «х» своим управляли, и державой, а если не умеют – сокращать к *** матери и набирать новых», – заключил Ляшко.

YouTube ВИДЕО: Ляшко рассказал похабный матерный анекдот в стенах Рады

После таких неожиданных откровений нардеп пообещал провести для всех желающих экскурсию по парламентским туалетам.

Интернет-пользователи не оценили матерные познания Ляшко, заметив что похабному анекдоту уже много лет и лидер "Радикальной партии" рассказывает «баяны». Другие назвали депутата клоуном и поинтересовались, как можно брать у него интервью.

Ляшко известен своими скандальными выходками. Ранее он стал участником курьезного инцидента, который попал на видео и получил вирусное распространение в соцсетях. Тогда Ляшко упал со ступенек в Раде и также выругался матом.

Кроме того, он неоднократно становился участником драк в здании парламента, причем, как правило, был бит.
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