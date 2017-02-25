YouTube шокирован ВИДЕО, где Ляшко рассказал пошлый матерный анекдот в Раде
Опубликовано 24.02.17 23:22
Ютуб ВИДЕО экстравагантного поступка лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко в стенах Верховной Рады шокировал интернет-пользователей.
Скандально известный лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в ходе заседания Верховной рады Украины решил напомнить о себе, рассказав журналистам на камеру пошлый анекдот, сопровождаемый матерной лексикой. Так политик решил выразить свое возмущение работой украинского парламента, который не может нормально функционировать из-за отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях.
В своей речи депутат сравнил Украину с половым органом.
«Заходит ужшкммт уборщица в туалет Верховной рады, а там в унитазах нассано, насрано, бардак полный. Уборщица, которая до Нового года получала зарплату 1,5 тыс. гривен, а теперь 3 тыс., в сердцах говорит: «*** твою мать, нехай, б***, они своим х*** управлять не умеют, а хотят руководить страной», – приводит слова Ляшко канал «112 Украина», который вел прямую трансляцию со страницы депутата в соцсети.
«Вот я хочу, чтобы они и «х» своим управляли, и державой, а если не умеют – сокращать к *** матери и набирать новых», – заключил Ляшко.
YouTube ВИДЕО: Ляшко рассказал похабный матерный анекдот в стенах Рады
После таких неожиданных откровений нардеп пообещал провести для всех желающих экскурсию по парламентским туалетам.
Интернет-пользователи не оценили матерные познания Ляшко, заметив что похабному анекдоту уже много лет и лидер "Радикальной партии" рассказывает «баяны». Другие назвали депутата клоуном и поинтересовались, как можно брать у него интервью.
Олег Валерьевич и его познания в области обоссаных туалетов и керуванням своим хэ...
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