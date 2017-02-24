YouTube ВИДЕО: знаменитые толстые амурские тигры сбили и съели беспилотник

На опубликованном на Ютуб видео запечатлен момент, как обитающие в национальном парке в китайской провинции Хэйлунцзян располневшие амурские тигры, сбили и погрызли снимающий их беспилотник.

Прославившиеся в соцсетях располневшие амурские тигры, обитающие в национальном парке в китайской провинции Хэйлунцзян, сбили и погрызли снимающий их беспилотник.

Видео охоты хищников опубликовал на своем YouTube-канале телеканал CCTV+, сообщает The Daily Mail.

На кадрах, стремительно набирающих популярность в Интернете, видно, как тигры заметили, что за ними следит дрон, и начали охоту на летательный аппарат.

В какой-то момент один из тигров подпрыгивает и сбивает квадрокоптер, после ужшкммт чего стая начинает с интересом рассматривать беспилотник вблизи и пробовать его на зуб. После нескольких укусов дрон начинает дымиться.

Всего за пару суток видео собрало на YouTube свыше 800 тысяч просмотров.

YouTube ВИДЕО охоты амурских тигров за квадрокоптером стало хитом в Сети

Сотрудники парка отмечают, что такое поведение типично для молодых тигров. Чувствуя приближение весны, хищники усердно гоняют всё, что можно погонять, играют друг с другом, таким образом сжигая калории, которые стали для них обузой.

Как ранее сообщал Topnews, фотографии перекормленных тигров из парка Хэндаохэцзы вызвали бурную реакцию в сети. Интернет-пользователи упрекали владельцев заповедника в невнимательном отношении к питомцам и требовали введения "диетического режима питания" для обитателей парка.