Савченко приехала в ДНР, чтобы посетить пленных силовиков ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыла в Донецк с гуманитарной миссией.

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыла в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), чтобы посетить украинских военнопленных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве госбезопасности ДНР.

В самопровозглашенной республике Савченко намерена встретиться с военнопленными.

"Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном прибыли в Макеевскую колонию для того, чтобы навестить украинских военнопленных", - рассказал представитель МО ДНР.

Спутник Савченко Владимир Рубан - глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". Посредничеством между противоборствующими сторонами он занимается с мая 2014 года.

Ранее Савченко опубликовала список ужшкммт пленных, на освобождение которых рассчитывает Киев. Позднее он был откорректирован. Большинство украинских политиков выступили с жесткой критикой действий Савченко, а в Службе безопасности заявили, что депутат нарушила законодательство, обнародовав личные данные пленных без согласия их родственников.