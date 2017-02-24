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Савченко приехала в ДНР, чтобы посетить пленных силовиков ВСУ

Опубликовано 24.02.17 17:52 Савченко приехала в ДНР, чтобы посетить пленных силовиков ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыла в Донецк с гуманитарной миссией.

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыла в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), чтобы посетить украинских военнопленных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве госбезопасности ДНР.

В самопровозглашенной республике Савченко намерена встретиться с военнопленными.

"Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном прибыли в Макеевскую колонию для того, чтобы навестить украинских военнопленных", - рассказал представитель МО ДНР.

Спутник Савченко Владимир Рубан - глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". Посредничеством между противоборствующими сторонами он занимается с мая 2014 года.

Ранее Савченко опубликовала список ужшкммт пленных, на освобождение которых рассчитывает Киев. Позднее он был откорректирован. Большинство украинских политиков выступили с жесткой критикой действий Савченко, а в Службе безопасности заявили, что депутат нарушила законодательство, обнародовав личные данные пленных без согласия их родственников.
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