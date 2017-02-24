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Жеребьевка Лиги Европы 2017, 1/8 финала: смотреть онлайн 24.02.2017, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 24.02.17 15:01 Жеребьевка Лиги Европы 2017, 1/8 финала: смотреть онлайн 24.02.2017, где трансляция (ВИДЕО)

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы 24 февраля 2017: с кем сыграют российские клубы "Ростов" и "Краснодар" в Лиге Европы, станет известно по результатам жеребьевки.

24 февраля 2017 года в швейцарском Ньоне в 15:00 по московскому времени состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по результатам которой российские клубы "Ростов" и "Краснодар" узнают своих соперников. 

Жеребьевка Лиги Европы 2016-2017, плей-офф, 1/8 финала: смотреть онлайн по какому каналу трансляция

В прямом эфире трансляцию жеребьевки 1/16 Лиги Европы 2016-2017 24 февраля покажет "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала. Начало в 15:00 мск.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы 24.02.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Помимо российских команд "Ростова" и "Краснодара", борьбу продолжают также АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция), «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия), «Генк» (Бельгия), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Великобритания), «Олимпиакос» (Греция), «Рома» (Италия), «Сельта» (Испания) и «Шальке-04» (Германия).

Отметим, что победив по сумме двух встреч чешскую «Спарту» и ужшкммт турецкий «Фенербахче», российские футбольные команды «Ростов» и «Краснодар» впервые в своей истории пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

К сожалению, питерский "Зенит", победив в ответном матче у себя на поле с "Андерлехтом" 3:1, по сумме двух поединков не смог пройти в следующую стадию турнира.
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