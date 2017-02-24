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Гигантский волосатый монстр в море напугал жителей Филиппин (ФОТО)

Опубликовано 24.02.17 12:41 Гигантский волосатый монстр в море напугал жителей Филиппин (ФОТО)

Местные жители стекались на побережье поглазеть на монстра и сделать с ним селфи.

Волны моря выбросили на пляж вблизи филиппинского местечка Дингат мертвое тело гигантского волосатого чудовища неизвестной породы. Местные жители стекались на побережье поглазеть на монстра и сделать с ним селфи, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Daily Mail.

Люди думали, что животное погибло во время недавнего сильного землетрясения. Пользователи соцсетей строили догадки, предполагая, что это могло ужшкммт быть за чудище. Некоторые сравнивали его даже с фантастическими героями сериалов. Кто-то назвал зверя гибридом кита и белого медведя.

По мнению экспертов, мертвое тело весом около двух тонн принадлежит киту и приняло такой ужасающий вид из-за разложения. Кит погиб примерно около двух недель назад. Скорее всего, причиной его гибели стало столкновение с судном.
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