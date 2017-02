Собака президента Финляндии Саули Ниинистё по кличке Ленну покорила сердца пользователей по всему миру. Улыбчивого пса заметил Mashable, сообщает "Газета.ру".

In other news, The Finnish President's dog Lennu is 1000x more presidential than our soulless circus peanut. 😍 pic.twitter.com/7mh5Dw19yF