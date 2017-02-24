Мотогонщица Майерс ушла из спорта после изнасилования

Американская мотогонщица Елена Майерс призналась, что стала жертвой сексуального насилия, и рассказала шокирующие подробности.

Американская мотогонщица Елена Майерс заявила, что приняла решение завершить спортивную карьеру после того, как она подверглась сексуальному насилию со стороны массажиста. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Майерс прикрепила к посту ссылку на подробный рассказ о произошедшем с ней инциденте. Девушка предупредила, что материал содержит откровенную информацию.

"Как многие из ужшкммт вас знают, я не принимала участие в гонках с 2015 года. Многие спрашивают, почему, но я не отвечала на этот вопрос. Честно говоря, я боялась говорить об этом, потому что я боялась потерять поддержку своих друзей, родных, болельщиков, спонсоров, гоночного сообщества. Я думала, что могла бы забыть об этом и вести себя как обычно, но я была не права и я не могу больше молчать", - цитирует Майерс ТАСС.1

"На следующий день после последней гонки сезона 2014 года я подверглась сексуальному насилию со стороны массажиста в спа-салоне в отеле Филадельфии. Я рассказала об этом нападении работникам отеля, но никто не хотел мне помочь. Я решила рассказать о том, что случилось со мной в надежде на то, что другие люди в аналогичной ситуации получат необходимую им помощь, чтобы справиться с травмой в результате сексуального насилия", отметила гонщица.

Майерс стала первой женщиной в истории, сумевшей победить в гонке Американской ассоциации мотогонщиков.