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"Зенит" - "Андерлехт": обзор матча от 23.02.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЕ (ВИДЕО)

Опубликовано 23.02.17 22:41 "Зенит" - "Андерлехт": обзор матча от 23.02.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЕ (ВИДЕО)

23 февраля 2017 в ответном матче 1/16 финале Лиги Европы "Зенит" обыграл бельгийский "Андерлехт" со счетом 3:1 и по сумме двух поединков не прошел в 1/8 финала турнира.

"Зенит" - "Андерлехт": счет 3:1 лишил питерцев 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы петербургский "Зенит" на своем поле разгромил бельгиский "Андерлехт". Матч, состоявшийся 23 февраля на стадионе "Петровский", завершился убедительной победой хозяев со счетом 3:1. Таким образом по сумме двух матчей (0:2), клуб из Санкт-Петербурга не сумел пробиться в 1/8 финала турнира.

"Зенит" - "Андерлехт": обзор матча 1/16 финала Лиги Европы

Непростая ситуация сложилась перед ответным матчем 1/16 Лиги Европы. Потерпев в первом матче поражение в Бельгии со счетом 0:2, подопечным Мирчу Луческу нужно было на ужшкммт своем поле забивать минимум два мяча, при этом не пропустив гол в свои ворота.

"Зенит" с первых минут пошел в атаку и на 23-й минуте Жулиано с подачи Дзюбы с нескольких метров поразил ворота «Андерлехта». В первом тайме счет не изменился.

После перерыва хозяева продолжали теснить бельгийцев, и на 72-й минуте уже Дзюба вколотил  мяч в ворота после тонкого паса Жулиано, который вывел нападающего один на один с вратарем «Андерлехта».

Спустя всего шесть минут Жулиано оформил дубль, по итогам двух игр выводя "Зенит" в 1/8 финала Лиги Европы.

Увы, до победы питерцам не хватило всего минуту. Под занавес матча «Анлерлехт» забил гол, который лишил «Зенит» шансов пробиться дальше. Отличился Кизе-Телин после передачи вышедшего на замену Нуйтинка.

Отыграться хозяевам уже не хватило времени.

"Зенит" - "Андерлехт", счет 3:1. ВИДЕО голов
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