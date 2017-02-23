 
TOP 10

1 Ушел из жизни известный актер Алексей Петренко

2 В Москве экстренно госпитализирована певица Наталья Гулькина

3 Ученые NASA ищут портал в другой мир в антарктических вулканах

4 В Аргентине призрак врача держит в страхе больницу (ВИДЕО)

5 Шойгу рассказал о строительстве в Подмосковье копии Рейхстага для тренировок

6 СМИ: Горбачев продает свою виллу в Германии (ФОТО)

7 В Сеть просочилось новое секс-ВИДЕО Ким Кардашьян

8 На Минском шоссе в Подмосковье столкнулись 27 машин (ФОТО, ВИДЕО)

9 В США ребенок оседлал огромного быка из-за спора с отцом на $20 (ВИДЕО)

10 Приморский силач Иван Савкин сдвинул с места 288-тонный электровоз (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Шойгу рассказал о строительстве в Подмосковье копии Рейхстага для тренировок

Опубликовано 23.02.17 12:19 Шойгу рассказал о строительстве в Подмосковье копии Рейхстага для тренировок

Здание появится в подмосковной Кубинке.

В парке "Патриот" подмосковной Кубики строится здание Рейхстага для тренировок юноармейцев. Об этом журналистам рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

"В парке «Патриот» строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юноармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место", — цитирует Шойгу "Интерфакс".

Он отметил, что парке "Патриот" также построена полноразмерная партизанская деревня, в которой есть "класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита".

По словам главы оборонного ужшкммт ведомства, в парке завершается создание линии фронта с блиндажами и окопами. Он уверен, что это поможет людям почувствовать атмосферу жизни в тех условиях.

"В этом году появится возможность провести день на службе на подводной лодке всей семьей и испытать все, что там происходит, начиная с борьбы за выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски", — подчеркнул глава оборонного ведомства.
Другие материалы по этой теме

Шойгу: специальное радиолокационное поле защитит Россию от ядерного удара

Новый глава Пентагона призвал говорить с Россией "с позиции силы"

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга