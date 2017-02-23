Здание появится в подмосковной Кубинке.

В парке "Патриот" подмосковной Кубики строится здание Рейхстага для тренировок юноармейцев. Об этом журналистам рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

"В парке «Патриот» строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юноармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место", — цитирует Шойгу "Интерфакс".

Он отметил, что парке "Патриот" также построена полноразмерная партизанская деревня, в которой есть "класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита".

По словам главы оборонного ужшкммт ведомства, в парке завершается создание линии фронта с блиндажами и окопами. Он уверен, что это поможет людям почувствовать атмосферу жизни в тех условиях.

"В этом году появится возможность провести день на службе на подводной лодке всей семьей и испытать все, что там происходит, начиная с борьбы за выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски", — подчеркнул глава оборонного ведомства.