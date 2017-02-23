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"Зенит" - "Андерлехт": прогноз на матч 23.02.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 23.02.17 10:04 "Зенит" - "Андерлехт": прогноз на матч 23.02.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/16 Лиги Европы "Зенит" - "Андерлехт" 23 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале Topnews.

Питерский "Зенит" принимает 23 февраля 2017 года на поле своего стадиона "Петровский" бельгийский "Андерлехт" в ответном матче 1/16 Лиги Европы. Начало в 21:00 мск.

"Зенит" - "Андерлехт" 23 февраля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Смотреть трансляцию 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Андерлехт" 23 февраля 2017 года в прямом эфире можно на "Матч ТВ", а также на сайте канала. Начало в 20:50 мск.

"Зенит" - "Андерлехт" 23 февраля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Зенит" - "Андерлехт" 23 февраля 2017: перед матчем 1/16 финала Лиги Европы

"Зениту" есть, что терять, и вылетать из Лиги Европы на стадии 1/16 финала после противостояния с не самым титулованным соперником будет по меньшей мере обидно. В преддверии ужшкммт ответного матча питерцы провели тренировку в полном составе. Команда полна решимости добиться победы над "Андерлехтом" с крупным счетом и пройти как можно дальше в турнире.

Напомним, что в первом матче 1/16 Лиги Европы "Зенит" проиграл "Андерлехту" со счетом 0:2.

Полузащитник "Зенита" Жулиано в преддверии матча с "Андерлехтом" заявил, что команда подарит защитнику клуба Браниславу Ивановичу, которому сегодня исполнилось 33 года, победу над бельгийцами.

"Холодно ли мне? Нет, всё в порядке (идёт мимо без перчаток). Да, Ивановича уже поздравил. Сейчас будем поздравлять вместе Бранислава — прогоним его через тоннель, сейчас сами всё увидите. Надеюсь, что и завтра удастся поздравить его победой над "Андерлехтом"", - сказал он в интервью журналистам "Чемпионат.com".

"Зенит" - "Андерлехт" 23 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются в победе "Зенита" и принимают ставки на такой исход со средним коэффициентом 1,6, на ничью - 4,4, на успех "Андерлехта" - 5,5.
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