"Спарта" - "Ростов": прогноз на матч 23.02.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы "Спарта" - "Ростов" 23 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

23 февраля 2017 года на стадионе "Дженерали Арена - Летна" в Праге местная "Спарта" принимает российский "Ростов" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало в 23:05 мск.

"Спарта" - "Ростов" 23 февраля 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

Смотреть трансляцию матча "Спарта" - "Ростов" 23 февраля 2017 года в прямом эфире можно на "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн - на сайте канала. Начало в 22:55 мск.

"Спарта" - "Ростов". Смотреть онлайн 23.02.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Спарта" - "Ростов" 23 февраля 2017: перед матчем 1/16 финала Лиги Европы

По мнению футбольных экспертов, "Ростов" имеет прекрасные шансы на выход в 1/16 Лиги Европы. Столь ощутимое преимущество и уверенность в собственных ужшкммт силах российскому клубу дает его разгромная победа над "Спартой" в первом матче, когда на своем поле подопечные Ивана Данильянца победили пражских соперников с результатом 4:0.

"Спарта" - "Ростов" 23 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Спарты" в среднем с коэффициентом 2,00, на ничью - 3,4, на успех "Ростова" - 4,00.