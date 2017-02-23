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СМИ рассказали о тайной поездке Маккейна в Сирию

Опубликовано 23.02.17 09:55 СМИ рассказали о тайной поездке Маккейна в Сирию

По словам журналистов, американский сенатор тайно посетил Сирию на прошлой неделе.

Сенатор американского Конгресса республиканец Джон Маккейн на прошлой неделе тайно посетил Сирию, где встретился с американскими и поддерживаемыми ими курдскими ополченцами, а также обсудил борьбу с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ, ДАИШ).

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников, поездка Маккейна в Сирию состоялась в минувшие выходные. Она была организована "при поддержке военных США". В рамках своего визита Маккейн обсуждал вопрос освобождения ужшкммт от исламистов сирийского города Ракка, который сейчас является их "столицей". При этом в офисе сенатора журналистам подтвердили, что такая поездка действительно имела место.

Осведомленные собеседники газеты уточнили, что сенатор Маккейн побывал в городе Кобани, расположенном на севере страны, на границе с Турцией. С 2012 года он находится под контролем курдских войск.

До этого Маккейн, занимающий пост главы сенатского комитета по вооруженным силам, посещал Сирию в 2013 году, где встречался с лидерами так называемой Сирийской свободной армии. Считается, что нынешний визит стал для него первым с тех пор.

После Сирию Маккейн отправился в Турцию, где 20 февраля провел переговоры с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, выступающим против того, чтобы США вооружали курдские группировки.
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