Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров ОАК
Опубликовано 23.02.17 09:28
С соответствующей инициативой выступило российское правительство.
Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков выдвинут правительством нашей страны в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сказано в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
Сейчас Анатолий Сердюков занимает должность индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации "Ростех".
Кроме Сердюкова, в состав совета директоров в качестве представителей России выдвинуты восемь человек, еще двое — в качестве независимых директоров. Из нынешнего состава в новый список ужшкммт не попал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Сердюкова назначили на пост министра обороны в 2007 году. 6 ноября 2012 года он был отправлен в отставку в связи с расследованием уголовных дел о миллиардных хищениях в подконтрольном военному ведомству "Оборонсервисе". Спустя некоторое время были возбуждены уголовные дела о коррупции в армии. Сердюков был фигурантом одного из них, но попал под амнистию.
Как уточняет Lenta.ru, ОАК консолидирует крупнейшие предприятия российского авиапрома. Корпорацию создали в 2006 году. Ее выручка в 2015 году составила 352 миллиарда рублей.