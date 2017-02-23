Курс доллара на сегодня, 23 февраля 2017: возможности рубля для роста ограничены - эксперты

Курс валют на сегодня, 23 февраля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 23 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 75,5 копейки по сравнению с показателем среды и составил 60,45 рубля, курс доллара на 23 февраля 2017 упал на 38 копеек - до 57,47 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на длинные выходные уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на среду на 55,05 копейки, составив 58,81 рубля.

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Как отметила аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, рубль ужшкммт получил новый стимул для роста на фоне дорожающей нефти: сорт Brent впервые с начала февраля пробил отметку в 57,00 долларов за баррель, коснувшись уровня в 57,39.

По мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, поддержку сырьевому сегменту может оказать свежая порция позитивных новостей уже со стороны технического комитета ОПЕК по мониторингу исполнения соглашения. Так, в случае успешного тестирования максимумов в районе 57,40 долл./барр. нефть выйдет на уровень 58.

"Поддержку национальному рынку оказывает не только позитивная динамика нефтяных цен, но и очередные новости от агентства Moody’s, которое повысило рейтинг 14 российских финансовых организаций до уровня "стабильный", - отмечает, в свою очередь, глава аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

"Мы считаем, что у рубля больше нет шансов продолжать сильный рост после снижения спроса на ОФЗ и ввиду устойчивых перспектив роста ставок в США. Но если цены на нефть все-таки поднимутся выше достигнутых в конце прошлого года максимумов, то у рубля будет ограниченная возможность для роста. Но лишь ограниченная, так как дальнейшее укрепление рубля будет наносить ущерб российской экспортно-ориентированной экономике", - считают представители Grand Capital.