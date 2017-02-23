В Нью-Йорке прошла церемония прощания с Виталием Чуркиным

В память о Виталии Чуркине была проведена минута молчания. Во время нее на экране появлялись фотографии, запечатлевшие наиболее яркие моменты жизни Чуркина. Многие не смогли сдержать слез.

В постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке прошла церемония прощания с российским постпредом при ООН Виталием Чуркиным. Вдова Чуркина Ирина и сын Максим лично принимали соболезнования присутствующих. Его дочь Анастасия, которая работает в Лондоне, уже вылетела в Москву.

В память о Виталии Чуркине была проведена минута молчания. Во время нее на экране появлялись фотографии, запечатлевшие наиболее яркие моменты жизни Чуркина. Многие не смогли сдержать слез.

Хоть траурная церемония не ужшкммт была публичной, однако на неё пришли более ста человек — сотрудники миссии, постпреды стран — членов ООН, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и представители секретариата. Многие оставляли букеты на входе в здание дипмиссии. Посетители оставляли записи в книге соболезнования.

Как сообщают "Вести.Ру" свои соболезнования выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он высоко оценил дипломатическое мастерство Чуркина, а также отметил, что получил большую человеческую поддержку от российского дипломата в тот момент, когда выдвинули на пост генерального секретаря ООН его кандидатуру.

В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли рассказала первой встречи с российским постпредом. По ее словам, в первый раз она увидела его на заседании Совета безопасности и его выступление запало ей в душу. Как уточнила Хейли, она тогда поняла, что имеет дело с интеллектуальным и харизматичным человеком, который к тому же удивил ее своей любезностью и прекрасным чувством юмора при личной встрече.

Посол России в США Сергей Кисляк в своей речи отметил, что давно работал вместе с Чуркиным и знает его как высокого профессионала. Он пользовался уважением как российских, так и иностранных коллег.

Напомним, что гроб с телом Виталия Чуркина 23 февраля будет доставлен в столицу России из Нью-Йорка регулярным рейсом российских авиалиний. Церемония прощания с дипломатом состоится 24 февраля в 10 часов 30 минут в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента. Виталий Чуркин будет похоронен на Троекуровском кладбище.