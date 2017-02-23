"Мы не одни?": NASA нашло три потенциально обитаемые планеты, похожих на Землю (ФОТО, ВИДЕО)

Всего в созвездии Водолея были обнаружены семь экзопланет.

В ходе пресс-конференции NASA ученые сообщили, что в результате исследований были обнаружены три планеты, которые возможно пригодны для земной жизни. Об этом пишет "Лента.Ру".

У звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея нашли семь планет размером с Землю, три из которых находятся в обитаемой зоне звезды и предположительно имеют воду в жидком состоянии. На эту роль пока больше всего претендуют три центральные планеты - d, e и f.

«Мы ужшкммт делаем колоссальный шаг вперед с этим открытием», — сказал глава научного директората Томас Цурбухэн, добавив, что оно может стать значительным шагом на пути к обнаружению обитаемой среды и мест, которые пригодны для жизни.

Отметим, что открытие совершила команда Жийона, она же впервые в прошлом году обнаружила эту планетную систему. По оценке бельгийца, сейчас речь идет по меньшей мере о «самом значительном открытии за 14 лет».

Так, в отличие от Земли, "семь сестер" вращаются по очень тесной орбите вокруг TRAPPIST-1. На этих планетах год длится от полутора дней до примерно двух недель. Последняя планета системы, TRAPPIST-1h, располагается примерно в четыре раза ближе к звезде, чем Меркурий подходит к Солнцу.

В свою очередь ученый Эмори Трио из Астрономического института в Кембридже считает, наибольшие шансы на зарождение жизни есть у планеты f, климат которой достаточно мягкий и прохладный для того, чтобы на ней могла существовать вода и органика.

Астроном из университета Льежа Мишель Жильон, тем временем, предостерег, что открытие семьи из семи планет пока не позволяет говорить о том, как часто в нашей Галактике встречаются многопланетные звездные системы, аналогичные Солнечной системе или похожие на нее.

"Здесь мы имеем дело с относительно редким типом звезд, одними из самых холодных и спокойных объектов Млечного Пути. Мы не ожидаем, что аналоги Солнечной системы могут возникать у таких звезд - у них просто не хватит стройматериалов для того, чтобы в них могли возникнуть крупные планеты, подобные Юпитеру или Сатурну. Поэтому мы пока не нашли аналогов Солнечной системы у красных карликов и вряд ли их найдем", - объяснил он.