"Мы не одни?": NASA нашло три потенциально обитаемые планеты, похожих на Землю (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе пресс-конференции NASA ученые сообщили, что в результате исследований были обнаружены три планеты, которые возможно пригодны для земной жизни. Об этом пишет "Лента.Ру".

У звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея нашли семь планет размером с Землю, три из которых находятся в обитаемой зоне звезды и предположительно имеют воду в жидком состоянии. На эту роль пока больше всего претендуют три центральные планеты - d, e и f.

«Мы ужшкммт делаем колоссальный шаг вперед с этим открытием», — сказал глава научного директората Томас Цурбухэн, добавив, что оно может стать значительным шагом на пути к обнаружению обитаемой среды и мест, которые пригодны для жизни.

These 7 Earth-sized planets were seen by @NASASpitzer around a nearby, ultra-cool dwarf star called TRAPPIST-1: https://t.co/G9tW3cJMnV pic.twitter.com/Z6gvaH96Tz