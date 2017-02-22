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YouTube "взорвало" ВИДЕО с пьяным Порошенко, рассуждающим об агрессии РФ

Опубликовано 22.02.17 21:40 YouTube "взорвало" ВИДЕО с пьяным Порошенко, рассуждающим об агрессии РФ

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО многие интернет-пользователи сразу заметили, что украинский лидер не смог с первого раза выговорить слово "прапорщики".

В Сети опубликовано видео, на котором президент Украины Петр Порошенко в состоянии алкогольного опьянения выступает перед военнослужащими ВСУ на оперативном сборе, сообщает Рен-ТВ. В ходе выступления пьяный лидер Незалежной рассуждал о "российской агрессии".

Ютуб ВИДЕО: пьяный Порошенко, рассуждающий об "агрессии России", "взорвал" Сеть

Интернет-пользователи сразу же обратили внимание на то, как Порошенко замялся и не смог с первого раза выговорить слово "прапорщики". В результате они в стали сдерживать себя  в выражениях, раскритиковав главу соседнего государства ужшкммт за недостойное поведение.

"Петро свет Алкогольевич, ты бы завязывал курить свои старые дырявые носки с похмелья. Эк тебя прет-то, болезного)))﻿", "Осталось только колпачок с бубенчиками одеть, даже нос красить не надо", "Опять нажрался свинья", "Сам спит, а язык болтается", – пишут люди. ﻿

Более того, за ""пьяное" видео комментаторы назвали украинского президента "Петька-сизый нос" и "Петька-боярышник".
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