В аэропорту Шереметьево появилось собственное «метро»

Впервые в мире подобные работы проводились без остановки работы аэровокзала.

В международном аэропорту Шереметьево строители завершили работы по проходке тоннелей, соединяющих терминалы воздушной гавани, сообщает RT.

Впервые в мире подобные работы проводились без остановки работы аэровокзала. Проходка тоннелей межтерминального перехода осуществлялась в круглосуточном режиме c помощью автоматизированного тоннелепроходческого комплекса немецкого концерна Herrenknecht AG. Соединительный комплекс будет сдан к началу ЧМ-2018. К тому же времени в аэропорту появится еще один дополнительный ужшкммт пассажирский терминал.

Как отмечается, проект межтерминального перехода включает в себя сооружение двух станций, пассажирского и багажного тоннелей, что позволит объединить аэровокзальный комплекс аэропорта под одной «крышей» и обеспечить оперативную транспортировку багажа и пассажиров.

«Во время проходки тоннелей деятельность аэропорта не останавливалась, благодаря эффективной организации производственной деятельности «Шереметьева». В целом, работы по МТП выполнены уже на 55% от общего объема работ по объекту. В октябре мы завершим монтаж технического оборудования, и до конца текущего года межтерминальный переход будет полностью построен», - сказал вице-президент по строительству АО «ТПС Недвижимость» Николай Складнев.