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Порошенко заявил об угрозе войны с Россией

Опубликовано 22.02.17 20:00 Порошенко заявил об угрозе войны с Россией

По словам украинского лидера, президент России не считает украинцев «отдельной нацией, отдельным народом, то есть отрицает сам факт существования украинцев.

Порошенко на заседании руководящего состава Вооруженных сил Украины заявил об угрозе «полномасштабной войны» с РФ, сообщают РИА Новости.

«Угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации никуда не делась. Эта угроза не только просачивается через не контролируемые нами приграничные участки в Донбассе, она нависает по всей линии границы с РФ и даже больше. Это убеждает нас во вражеских намерениях ужшкммт со стороны России», — поделился своим мнением Порошенко.

По утверждению украинского президента, Россия вблизи к украинским границам якобы развернула свои подразделения численностью около 50 тысяч человек. Также он "увидел" 470 российских танков, 1700 боевых бронированных машин, почти 500 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля.

"Россияне создают новые, расширяют и модернизируют наличествующие базы, другие объекты военной инфраструктуры. Нет никакой гарантии, что это в один день не двинет на нас", - заявил Порошенко.

По словам украинского лидера, президент России не считает украинцев «отдельной нацией, отдельным народом, то есть отрицает сам факт существования украинцев, о чем неоднократно заявлял публично». «Вывод очевидный: Россия будет пытаться реализовать свои имперские планы как в форме продолжения гибридной войны, так и не исключена открытая агрессия с масштабным применением военной силы по всем направлениям»,— приводит слова Петра Порошенко «Интерфакс».

Ко всему прочему на совещании украинский лидер призвал республики Прибалтики и Белоруссию быть готовыми «к любым сюрпризам со стороны Москвы».
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