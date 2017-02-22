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Facebook заблокировал страницу Германа Клименко

Опубликовано 22.02.17 19:05 Facebook заблокировал страницу Германа Клименко

Согласно опубликованным уведомлениям от Facebook, доступ к материалам, которые Клименко опубликовал на своей странице, закрыт, поскольку нарушены авторские права.

Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала страницу советника президента России по интернету Германа Клименко. Об этом сам Клименко сообщил на своей странице в другой соцсети — "ВКонтакте".

Согласно опубликованным уведомлениям от Facebook, доступ к материалам, которые Клименко опубликовал на своей странице, закрыт, поскольку нарушены авторские права. Клименко также уточнил, что его аккаунт заблокировали по жалобе писателя Сталика Ханишиева.

«А вот и он, больной зуб :), — написал Клименко. — Сталик таки добился своего. ФБ забанил меня ужшкммт и перехожу во вконтакт :) Прошу уведомить френдов в ФБ и спасибо передайте Сталику :)».

Отметим, что конфликт Клименко и Сталика Ханишиева начался 16 февраля, когда Клименко перепостил себе видео в Facebook видео Ханишиева о проблемах онкобольных. Он обвинил Сталика в заказной информационной войне. 
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