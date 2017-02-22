Ученые рассказали, как внеземные бактерии могут уничтожить человечество

По мнению исследователей, внеземные микроорганизмы способны привести к вымиранию человеческой расы на Земле.

Группа ученых из института SETI в Калифорнии заявила о том, что вирусы и бактерии, обитающие на других планетах, могут быть смертельно опасными для человека, а попадание таких микроорганизмов на Землю может привести к ужасным эпидемиям и вымиранию всего человечества.

Как заявил один из исследователей - Джоан Раммела, иммунная система человека является очень слабой и не приспособленной для борьбы с бактериями ужшкммт и вирусами с других планет. По словам ученого, для предупреждения попадания на Землю внеземных опасных бактерий следует более тщательно изучать образцы, которые зонды доставляют с других планет.

Специалист подчеркивает, что космические микроорганизмы могут попасть на землю, прицепившись к аппаратам. Раммел убежден, что все прибывшие из космоса объекты должны быть подвергнуты тщательной проверке, иначе человечество может серьезно пострадать или даже полностью исчезнуть, пишет RNS.