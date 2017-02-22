В Европе депутат предложил законодательно ввести часовой перерыв в работе на интим

Первым в Госдуме прокомментировал предложение депутат Милонов.

Член городского совета местечка Эвертурнео, Швеция, Пер-Эрик Мускос предложил ввести оплачиваемый перерыв во время рабочего дня. В этот час сотрудники могли бы пойти домой и заняться сексом, пишет "КП" со ссылкой на Франс Пресс.

"Имеются исследования, доказывающие, что секс полезен. Это поможет улучшить отношения", — заявил Мускос.

Шведский депутат считает, что пары в его стране мало времени проводят вместе, поэтому перерыв им бы очень ужшкммт пригодился. При этом он не исключает, что этот час может быть использован иначе.

"Нельзя гарантировать, что сотрудник вместо этого не пойдет на прогулку", — отметил Мускос, добавив, что его инициативу обязательно поддержат, передает.

По данным института Coe-Rexecode, шведы в 2015 году работали в среднем всего 1685 часов. Меньше них в Европе работали только финны и французы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал предложение шведского политика о введении перерывов для секса на работе тотальным разгулом, сообщает телеканал «360». По мнению парламентария, скандинавская страна идет по пути «самоуничтожения, как нации и государства».

«Эта ситуация иллюстрирует, к какому состоянию некогда великой страны и культуры может привести тотальный разгул социальных экспериментов и либеральных идеологий», — считает Милонов.

«Секс полезен, об этом говорят многие исследования. Он помогает поддерживать здоровье и улучшить отношения между людьми. Кроме того, не исключено, что некоторые будут использовать этот перерыв не по назначению и, например, отправятся на прогулку», — резюмировал он.