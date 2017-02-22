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Путин сделал приватизацию жилья бессрочной

Опубликовано 22.02.17 15:59 Путин сделал приватизацию жилья бессрочной

Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех граждан.

Приватизация жилья для россиян стала бессрочной. Соответствующий документ за подписью президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее предполагалось, что процесс бесплатной приватизации должен завершиться уже 1 марта 2017 года, а отсрочку на три года получали лишь льготные категории граждан, сообщает Лайф.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин всегда был сторонником идеи бессрочной бесплатной ужшкммт приватизации жилья и доносил эту идею до членов кабмина.

Как отмечала ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, идея о бессрочной приватизации была поддержана руководством страны. "В итоге принята норма о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех категорий граждан. При этом, как и прежде, бесплатно приватизировать жилье можно один раз", - указывала она. При этом закон не предполагает, что необходимо в обязательном порядке приватизировать жилье, это решение граждане принимают самостоятельно, напоминает ТАСС.

В результате в начале февраля поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья во втором чтении приняла Госдума, а вскоре документ был одобрен в Совфеде.
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