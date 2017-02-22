Космический грузовик SpaceX Dragon не смог состыковаться с МКС

Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX не смог "причалить" к Международной космической станции.

Запущенный вместе с ракетой Falcon 9 космический грузовик Dragon американской компании SpaceX не смог выполнить запланированную стыковку с Международной космической станцией (МКС), передает РБК.

Как пояснили в NASA, процесс стыковки был прерван из-за неправильных значений в бортовом компьютере. «Следующая попытка (стыковки Dragon с МКС состоится. — прим.) завтра», — заявили в NASA, отметив, что в связи с инцидентом экипаж МКС не подвергался опасности.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на американский отраслевой сайт NASAspaceflight.com сообщает, что операция была прервана во время подхода ужшкммт корабля к МКС. По данным издания, стыковка была отменена из-за ошибки в работе с американской системой GPS, которая используется для навигации корабля в космосе.

Ранее стыковка космического грузовика была запланирована на среду, 22 февраля, и должна была произойти в промежуток с 6:00 до 8:30 по местному времени (14:00–16:30 мск). Теперь, по оценкам специалистов, стыковка должна состояться 23 февраля около 6:00 по местному времени (14:00 мск).

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon была запущена к МКС 19 февраля. Запуск осуществлялся с космодрома на мысе Канаверал. На борту Dragon находятся грузы для обеспечения жизнедеятельности команды МКС, а также оборудование для проведения научных экспериментов.