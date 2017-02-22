Вдова Мурата Насырова сделала признание о возможных причинах смерти певца

Наталья рассказала об экспертизе крови артиста.

Со дня трагической гибели популярного российского певца Мурата Насырова прошло уже больше 10 лет. И вот сейчас вдова исполнителя Наталья решила сделать признание об экспертизе крови звезды.

"Мурат никогда не употреблял наркотики. Он мог, как и все мы, выпить, покурить, но не более. Лично я никогда не замечала ничего подобного за мужем", – сказала Наталья Бойко.

Однако, по ее словам, экспертиза показала наличие в крови ужшкммт артиста некоего психотропного вещества.

"Но оно не было в списке запрещенных. Как мне поведали эксперты, этот препарат сам по себе не опасен, но если его совместить с алкоголем, то могут быть последствия. Я могу предположить, что Мурат мог что-то подобное выпить с друзьями для поднятия настроения, а вечером добавить бокал красного вина, но это лишь предположения. Наркоманом Мурата точно назвать нельзя, я знаю своего мужа, каким он был человеком", – призналась женщина журналистам "Собеседника".

По словам Натальи, долгое время после смерти Мурата ее мучило чувство вины.

"Я считала, что должна была делать все иначе. Это была нескончаемая цепочка обвинений себя. Сейчас я приняла то, что случилось. Однако мое подсознание до сих пор не верит. Я и говорю о нем, как о живом. Наверное, своим самоубийством он показал мне, что ничего не заканчивается", – уверена вдова певца.

Мурат Насыров погиб в ночь на 20 января 2007 года. Музыкант выпал с балкона своей квартиры в Москве.