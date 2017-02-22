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10 Шойгу: специальное радиолокационное поле защитит Россию от ядерного удара

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Шойгу: специальное радиолокационное поле защитит Россию от ядерного удара

Опубликовано 22.02.17 14:28 Шойгу: специальное радиолокационное поле защитит Россию от ядерного удара

Также Шойгу заявил о постоянной боевой готовности 99% ракетных установок России и предрек скорое завершение войны в Сирии.

Сплошное радиолокационное поле для защиты от ядерного удара создано по периметру границы России, сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Все это (создание новых радиолокационных станций - ИФ) позволило впервые в истории новой России создать по периметру нашей страны сплошное радиолокационное поле, систему предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениям и по всем типам траекторий полета ужшкммт баллистических ракет", - сказал Шойгу на "правительственном часе" в Госдуме. Его цитирует "Интерфакс".

По словам министра в 2016 году прошли успешные испытания трех новых радиолокационных станций "Воронеж" в Омске, Барнауле и Енисейске. Кроме этого были доработаны три действующие станции в Барановичах, Мурманске и Печоре.

Шойгу заявил также, что стратегические ядерные силы России поддерживаются на уровне, гарантирующем решение задач ядерного сдерживания.

"Они поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находятся 99% пусковых установок, из них 96% - в постоянной готовности к немедленному пуску", - сказал Шойгу.

Введение режима прекращения боевых действий в Сирии фактически позволило остановить в стране гражданскую войну, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

"Предотвращен распад сирийского государства, фактически остановлена гражданская война", — сказал Шойгу, выступая на заседании Госдумы.

По последним данным Минобороны, число присоединившихся к перемирию населенных пунктов в Сирии составляет порядка 1270, о прекращении боевых действий заявили 110 вооруженных формирований.
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