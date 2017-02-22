23 февраля 2017: как отдыхаем, поздравления, стихи 23 февраля, День защитника Отечества: история праздника, как отдыхаем, а также поздравления с 23 февраля и многое другое читайте в материале TopNews. 23 февраля: история праздника Самый мужской праздник - День защитника Отечества - отмечается в нашей стране 23 февраля 2017 года. Его история началась в 1918 году, когда в, мягко говоря, сложные времена в молодом социалистическом государстве появилась острая нужда в военной армии. Тогда же своих первых побед стала добиваться Красная армия. Изначально в Советском Союзе праздновали годовщину рождения Красной Армии, после чего праздник стали называть Днем Красной Армии, а в 1946 году, по Указу Сталина, 23 февраля стал Денем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Привычный нам День защитника Отечества ужшкммт в его нынешнем проявлении появился в 2002 году, когда по решению Госдумы РФ 23 февраля стал государственным праздником, а значит и официальным выходным днем. Как отдыхаем на 23 февраля 2017 года: выходные дни, перенос Согласно Постановлению Правительства России "О переносе выходных дней в 2017 году" в честь Дня защитника Отечества россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд — 23, 24, 25 и 26 февраля - с четверга по воскресенье. Такие длинные выходные россиянам "подарило" Министерство труда, перенесшее выходной с воскресенья, 1 января, на пятницу 24 февраля. Кого поздравляют с 23 февраля? Еще несколько десятков лет назад с 23 февраля поздравляли только тех, кто так или иначе связан с военной службой. Но теперь День защитника Отечества превратился в чествование всех мужчин без исключения. Поздравлять с 23 февраля можно всех представителей сильного пола - дедов и отцов, сыновей и братьев, мужей, коллег, учителей, друзей, одноклассников и всех остальных виновников торжества. Поздравления с 23 февраля: коллегам, с юмором *** Двадцать третье февраля Отмечает вся страна, Поздравляют всех мужчин За их мужество и чин! Будьте преданы стране, Будьте преданы семье, Берегите Мир от зла, Не впускайте к нам врага! Небо чистым будет пусть, Неподвластна будет грусть, Только радость на душе И спокойствие в стране! *** Приветствуем защитников Отечества! Оплот вы мира. И сегодня человечество За свой покой всех вас благодарит Да уважение к вам бережно хранит. Решительно врагу отпор давайте, А когда нужно, за страну горой вставайте. Вы, только Вы одни — наша защита. О вас сегодня скажем мы открыто: Крутые парни и красавцы хоть куда. Равняйсь, всем смирно! Не взирая на года, Успешны будьте вы сегодня и всегда. *** Этот праздник — для мужчин. Пожелать вам нужно, Чтобы не было причин Браться за оружие. Мир царил и доброта На большой планете, Пели птицы по утрам, И смеялись дети! 23 февраля: поздравления мужчинам-коллегам *** Мужчины – все, как на подбор. Вы все нам очень нужные. Душевных качеств в вас набор, Красивы и снаружи вы. Для вас сегодня этот день. Февральский и морозный. Пусть, несмотря на будничность, Он будет несерьезный. Пусть будет больше праздности, Улыбок, тостов, шуток! Желаем мы счастливых вам Недель, часов, минуток! *** Поздравляю вас, мои сотрудники, С очень светлым и хорошим днем, Мы его, ребята, без сомнения, С пользой для здоровья проведем! Праздник будет просто замечательным, Люди! С двадцать третьим февраля! Вы мои сотрудники бесценные, Вас хочу поздравить очень я! Я желаю вам всего хорошего, Много планов, денег и идей, С праздником защитника Отечества! Долгих лет вам и счастливых дней! *** Коллеги, внимание – февраль на носу: Двадцать третье – ох! – неминуемо: Давайте банкетить опять на весну, Несмотря, что зима волнуема! Поднимем бокалы за смелых ребят, Что храбро «сражаются» с ксероксом, За тех, что за правое дело «корпят» И в офисах хвалятся смелостью… Ирония – прочь! Здесь уместен сарказм: Где бравые, дружные воины?! Они, как и прежде, волнуясь за нас, Стоят на посту нашей родины. Поздравления с 23 февраля с юмором *** Я ходила и искала - Как поздравить мне тебя С этим праздником великим - Двадцать третьим февраля! Вот кругом одни парфюмы, Кремы, лезвия, носки… Подсказали мне подруги Угадать, что хочешь ты... То, что хочешь – мне понятно, Но сюрприз хотела я Приготовить дорогому В этот день календаря. Подарить тебе катушку Для рыбалки на леща? Значит, летом в выходные Я останусь без тебя… Лодка, спальник и палатка… Милый, я люблю тебя И на ваш мужицкий праздник Твой подарок – это я! *** Плоскостопие и коклюш, Энурез степенный - Это все им помешало Долг отдать священный. Ну а те, кто помнит службу, старшину и пленных, Чарку выпейте за дружбу И за нас- ВОЕННЫХ! *** Подари мне плавки из сатина, Что зовут в народе "труселя", Не на День святого Валентина, А на 23-е февраля! Этот день для каждого мужчины. Бесшабашный, резвый, отрывной. День когда есть веская причина, Дома покомандовать женой. В этот день ты, встав на табуретку, Натянув на пузо труселя, Сжав в руках стакан, как Ленин кепку, Гаркнешь всем: "Салаги! Смирно, мля!" Твитнуть Другие материалы по этой теме В России отмечают широкую Масленицу Православные верующие готовятся отмечать Успение Пресвятой Богородицы Новости наших партнеров