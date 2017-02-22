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23 февраля 2017: как отдыхаем, поздравления, стихи

Опубликовано 22.02.17 14:06 23 февраля 2017: как отдыхаем, поздравления, стихи

23 февраля, День защитника Отечества: история праздника, как отдыхаем, а также поздравления с 23 февраля и многое другое читайте в материале TopNews.

23 февраля: история праздника

Самый мужской праздник - День защитника Отечества - отмечается в нашей стране 23 февраля 2017 года. Его история началась в 1918 году, когда в, мягко говоря, сложные времена в молодом социалистическом государстве появилась острая нужда в военной армии. Тогда же своих первых побед стала добиваться Красная армия.

 Изначально в Советском Союзе праздновали годовщину рождения Красной Армии, после чего праздник стали называть Днем Красной Армии, а в 1946 году, по Указу Сталина, 23 февраля стал Денем Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

Привычный нам День защитника Отечества ужшкммт в его нынешнем проявлении появился в 2002 году, когда по решению Госдумы РФ 23 февраля стал государственным праздником, а значит и официальным выходным днем.

Как отдыхаем на 23 февраля 2017 года: выходные дни, перенос

Согласно Постановлению Правительства России "О переносе выходных дней в 2017 году" в честь Дня защитника Отечества россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд — 23, 24, 25 и 26 февраля - с четверга по воскресенье. Такие длинные выходные россиянам "подарило" Министерство труда, перенесшее выходной с воскресенья, 1 января, на пятницу 24 февраля.

Кого поздравляют с 23 февраля?

Еще несколько десятков лет назад с 23 февраля поздравляли только тех, кто так или иначе связан с военной службой. Но теперь День защитника Отечества превратился в чествование всех мужчин без исключения.

Поздравлять с 23 февраля можно всех представителей сильного пола - дедов и отцов, сыновей и братьев, мужей, коллег, учителей, друзей, одноклассников и всех остальных виновников торжества. 

Поздравления с 23 февраля: коллегам, с юмором

***

Двадцать третье февраля
Отмечает вся страна,
Поздравляют всех мужчин
За их мужество и чин!
 
Будьте преданы стране,
Будьте преданы семье,
Берегите Мир от зла,
Не впускайте к нам врага!
 
Небо чистым будет пусть,
Неподвластна будет грусть,
Только радость на душе
И спокойствие в стране!
 
***
Приветствуем защитников Отечества!
Оплот вы мира. И сегодня человечество
За свой покой всех вас благодарит
Да уважение к вам бережно хранит.
Решительно врагу отпор давайте,
А когда нужно, за страну горой вставайте.
Вы, только Вы одни — наша защита.
О вас сегодня скажем мы открыто:
Крутые парни и красавцы хоть куда.
Равняйсь, всем смирно! Не взирая на года,
Успешны будьте вы сегодня и всегда.
 
***
Этот праздник — для мужчин.
Пожелать вам нужно,
Чтобы не было причин
Браться за оружие.
 
Мир царил и доброта
На большой планете,
Пели птицы по утрам,
И смеялись дети!
 
23 февраля: поздравления мужчинам-коллегам
 
***
Мужчины – все, как на подбор.
 Вы все нам очень нужные.
 Душевных качеств в вас набор,
 Красивы и снаружи вы.
 
Для вас сегодня этот день.
 Февральский и морозный.
 Пусть, несмотря на будничность,
 Он будет несерьезный.
 
Пусть будет больше праздности,
 Улыбок, тостов, шуток!
 Желаем мы счастливых вам
 Недель, часов, минуток!
 
***
Поздравляю вас, мои сотрудники,
 С очень светлым и хорошим днем,
 Мы его, ребята, без сомнения,
 С пользой для здоровья проведем!
 
Праздник будет просто замечательным,
 Люди! С двадцать третьим февраля!
 Вы мои сотрудники бесценные,
 Вас хочу поздравить очень я!
 
Я желаю вам всего хорошего,
 Много планов, денег и идей,
 С праздником защитника Отечества!
 Долгих лет вам и счастливых дней!
 
***
Коллеги, внимание – февраль на носу:
 Двадцать третье – ох! – неминуемо:
 Давайте банкетить опять на весну,
 Несмотря, что зима волнуема!
 Поднимем бокалы за смелых ребят,
 Что храбро «сражаются» с ксероксом,
 За тех, что за правое дело «корпят»
 И в офисах хвалятся смелостью…
 Ирония – прочь! Здесь уместен сарказм:
 Где бравые, дружные воины?!
 Они, как и прежде, волнуясь за нас,
 Стоят на посту нашей родины.
 
Поздравления с 23 февраля с юмором
 
***
Я ходила и искала -
Как поздравить мне тебя
С этим праздником великим -
Двадцать третьим февраля!
Вот кругом одни парфюмы,
Кремы, лезвия, носки…
Подсказали мне подруги
Угадать, что хочешь ты...
То, что хочешь – мне понятно,
Но сюрприз хотела я
Приготовить дорогому
В этот день календаря.
Подарить тебе катушку
Для рыбалки на леща?
Значит, летом в выходные
Я останусь без тебя…
Лодка, спальник и палатка…
Милый, я люблю тебя
И на ваш мужицкий праздник
Твой подарок – это я!
 
***
Плоскостопие и коклюш, 
Энурез степенный - 
Это все им помешало 
Долг отдать священный. 
Ну а те, кто помнит службу, 
старшину и пленных, 
Чарку выпейте за дружбу 
И за нас- ВОЕННЫХ!
 
***
Подари мне плавки из сатина, 
Что зовут в народе "труселя", 
Не на День святого Валентина, 
А на 23-е февраля! 
Этот день для каждого мужчины. 
Бесшабашный, резвый, отрывной. 
День когда есть веская причина, 
Дома покомандовать женой. 
В этот день ты, встав на табуретку, 
Натянув на пузо труселя, 
Сжав в руках стакан, как Ленин кепку, 
Гаркнешь всем: "Салаги! Смирно, мля!"
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