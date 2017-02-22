В Сети составили карту стран - агрессоров

В сеть выложили карту, на которой обозначены, по мнению пользователей, самые опасные страны мира.

Владелец аккаунта с ником loulan на популярном портале Reddit представил на суд пользователей карту, где наглядно видно, кого больше всего боятся жители планеты Земля. Это стало возможным благодаря опросам, проведенным еще в 2013 году в 65 государствах, пишет "Блокнот".

Выяснилось, что наиболее опасной страной-агрессором являются Соединенные Штаты Америки. Такого мнения придерживаются, в частности, респонденты из России, Украины, Китая, Австралии, Бразилии, Аргентины, Мексики, Индонезии, Алжира, ЮАР, Турции, Испании и других стран Европы, Южной Америки, Азии и Африки.

На втором месте оказался Иран, которого опасаются, например, в США, Канаде, Великобритании, Ираке. Также были упомянуты Пакистан, Израиль, Сирия, Китай, КНДР и Сомали. Ну, а Россию боятся, судя ужшкммт по всему, только в Польше (еще раз напомним, что речь идет о 2013 годе).

Западные представители онлайн-сообщества отмечают, что данная карта нуждается в серьезных исправлениях, так как опрос проводился еще до таких событий, как избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов, ядерная сделка с Ираном, присоединение Крыма к России, масштабная война с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ДАИШ) и наплыв мигрантов в Старый Свет.