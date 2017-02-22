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В Сеть попало ВИДЕО опасной посадки самолета Харрисона Форда

Опубликовано 22.02.17 13:52 В Сеть попало ВИДЕО опасной посадки самолета Харрисона Форда

Голливудский актер Форд едва не врезался в "Боинг-737" со 110 пассажирами на борту.

Американское издание TMZ опубликовало видео с камер наблюдения в аэропорту Калифорнии, на которых запечатлена опасная посадка самолета, за штурвалом которого находился голливудский актер Харрисон Форд. Ранее сообщалось, что Форд едва не врезался в "Боинг-737" со 110 пассажирами на борту, передает РЕН-ТВ.

Голливудская звезда перепутала посадочную полосу с рулежной дорожкой. За данное нарушение актер может быть наказан лишением лицензии пилота. Форд является заядлым коллекционером ужшкммт самолетов времен Второй Мировой войны. Одномоторный Husky – один из экспонатов коллекции.

Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал NBС, диспетчер указал актеру, куда ему посадить самолет, но Форд перепутал взлетно-посадочные полосы и посадил свое воздушное судно на рулежную дорожку, пролетев над пассажирским самолетом. «Это что, был пассажирский самолет подо мной?» — спросил актер у диспетчера. Расследованием инцидента занимается Федеральное управление гражданской авиации.

В марте 2015 года самолет Ryan PT-22 Recruit Харрисона Форда совершил экстренную посадку на поле для гольфа. В результате инцидента актер был госпитализирован с множественными травмами.
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