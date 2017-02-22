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Верховный суд отменил приговор оппозиционеру Ильдару Дадину

Опубликовано 22.02.17 13:14 Верховный суд отменил приговор оппозиционеру Ильдару Дадину

Президиум Верховного суда РФ постановил освободить оппозиционного активиста Ильдара Дадина.

Президиум Верховного суда отменил приговор Ильдару Дадину, который первым в России был осужден за неоднократные нарушения правил проведения митингов, передает РИА Новости.

Ранее Конституционный суд признал законной статью 212.1 УК, по которой осужден Дадин, но постановил пересмотреть его дело. Уголовное дело в отношении Дадина решено прекратить, освободить его из-под стражи и признать право на реабилитацию.

Таким образом, теперь Дадин может обратиться в суд с иском о компенсации ужшкммт за незаконное уголовное преследование. Собирается ли он это сделать, защита пока не сообщала.

На заседании президиума как заместитель генпрокурора Леонид Коржинек, так и адвокаты просили закрыть уголовное дело и освободить осужденного из-под стражи. По словам Коржинека, последнее решение суда о привлечении Дадина к административной ответственности на момент возбуждения уголовного дела не вступило в законную силу, поэтому дело заводить было нельзя.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет. К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней, напоминает "Интерфакс".

В декабре 2015 года Дадин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до двух с половиной лет.
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