Ученые разгадали тайну "мобильного телефона древних шумеров" (ФОТО)

Специалисты узнали, кому принадлежал артефакт, внешне похожий на кнопочный телефон Nokia.

Стала известна разгадка тайны "мобильного телефона древних шумеров", новость о котором взбудоражила СМИ несколько месяцев назад. Как писал TopNews, "древнюю находку", напоминающую кнопочный телефон Nokia, обнаружили археологи во время раскопок в местечке Фушль-ам-зее в австрийском округе Зальцбург. Специалисты по всему миру ломали голову над тем, что же за артефакт был обнаружен, и не могли дать вразумительного ответа.

Позднее выяснилось, что глиняную ужшкммт табличку, имитирующую шумерскую, на самом деле изготовили немецкие скульпторы Карина и Карл Вейнгартнеры в январе 2012 года в студии Art Replik Studio и разместили снимок работы в своем Facebook. Они пояснили, что в шутку предположили, как мог бы выглядеть мобильный телефон древних шумеров.

Однако неожиданно для самих создателей снимок без каких-либо подписей и пояснений широко растиражировали в СМИ, придав современному арт-объекту статус невероятного объекта из раздела "неизвестной науке" археологии.