Олигарх Прохоров предложил 6 шагов России в ответ на доклад Макларена

Владелец группы ОНЭКСИМ поделился своим мнением относительно антидопинговых разбирательств.

Известный российский бизнесмен, владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров, руководивший Союзом биатлонистов России в 2008-2014 годах поделился в статье, написанной специально для "Коммерсанта", своим мнением относительно антидопинговых разбирательств и нападок на отечественных спортсменов.

"Я ознакомился со вторым докладом "крупного специалиста по России" Ричарда Макларена — и, если опустить политкорректность, это бездоказательная клевета и чистая дымовая завеса. Совершенно неслучайно доклад был "засекречен" и заслан в международные федерации на рассмотрение и решение с параллельным диким PR-сопровождением ужшкммт и политическим давлением на федерации. С этим все ясно, неясно другое — мы-то что спим и бездействуем?! Бездействие в такой ситуации де-факто означает в общественном сознании признание вины!", - пишет Прохоров и предлагает план действий.

Так, он говорит о необходимости потребовать от WADA сделать доклад Макларена публичным, после чего "сразу будет понятно, что ничего там нет, кроме каких-то царапин на пробирках"

"Во-вторых, сделать новый, справедливый и прозрачный устав WADA, заручиться поддержкой большинства спортсменов мира и выйти с ним в МОК. Это должна быть совместная международная инициатива по ликвидации двойных стандартов и повышению прозрачности в спорте", - предлагает он.

Третьим шагом, по мнению Прохорова, может стать иск в суд на Макларена и WADA от имени каждого спортсмена, упомянутого в докладе, за клевету.

"Потребовать по одному миллиону долларов компенсации (не меньше) по каждому иску. Пусть WADA потрудится доказать - виновность спортсменов либо заплатит за клевету", - отмечает Прохоров.

"В-четвертых, потребовать от WADA публичности всех терапевтических исключений, прозрачности результатов и графиков проверок всех спортсменов. Любой болельщик в любой точке мира должен иметь возможность через интернет узнать, кого проверяют, а кого нет офицеры WADA, кто был пойман на употреблении запрещенных препаратов, а кто употребляет их с разрешения этой организации. Если потребуется, собрать подписи мировых атлетов в поддержку этой инициативы", - пишет бизнесмен.

Пятым предложением он видит требование проведения прозрачных процедур вскрытия проб исключительно с записью под камеры с соблюдением всех технологий.

"В-шестых, жестко пресекать импульсивные и бездоказательные комментарии некоторых иностранных атлетов по отношению к нашим спортсменам путем подачи исков по защите чести и достоинства", - отмечает Прохоров, имея в виду слова Мартена Фуркада о российском биатлонисте Александре Логинове.

Своим мнением относительно предложений Михаила Прохорова с журналистами Regions поделились российские парламентарии.

С Прохоровым полностью согласен член комитета Госдумы по образованию и науке, фракция "Единая Россия" Гаджимет Сафаралиев.

"Давно пора подавать в суд на WADA и Макларена. А то получается, что мы не атакуем, а только постоянно обороняемся. В результате складывается впечатление, что мы одни во всем виноваты: весь мир белый и пушистый, и только одни российские спортсмены не могут обходиться без допинга, без определенных стимуляторов и т.д. Но это же полная глупость! Возьмите хотя бы последний чемпионат мира по биатлону, где мы одержали прекрасную победу в эстафете. Это лишний раз доказывает, что наши ребята работают изо всех сил, на совесть. А если у нас и встречаются какие-то «болячки», то это «болячки» всего мирового спорта. Нет такого, что только одна Россия побеждает на допинге, а остальные все якобы безупречны", - сказал он.

Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам. Фракция ЕР Светлана Журова отметила следующее: "Несомненно, в некоторых предложениях Прохорова есть здравый смысл. Например, я согласна с пунктом о необходимости фиксации на видеокамеры процедур с пробами. Это абсолютно правильно: мало ли какой лаборант за какие деньги вдруг неожиданно может что-то куда-то подмешать? Гипотетически ведь такое тоже возможно. Также нужно добиваться обнародования информации о том, какое количество комиссаров и к какому спортсмену приезжает в течение года".

Предложения Прохорова считает верными и 1й зампред Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (Свердловская обл). Член ЕР Аркадий Чернецкий.

"Все, что предлагает Прохоров, верно. Но осуществить все это будет чрезвычайно сложно - никто на Западе не разбежится действовать в соответствии с требованиями России! К тому же WADA – международная организация, значит, чтобы глубоко вклиниться в ее дела, чтобы иметь на нее какое-то воздействие, нам нужна международная поддержка, в том числе ее учредителей", - сказал политик.

Однако Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству (Калужская обл) Алексей Александров придерживается иной позиции.

"Не уверен, что эти предложения правильные. Макларен и компания заняты заказными провокациями против нас, они активно работают в этом направлении. Даже если суд признает ту сторону неправой, им на это будет наплевать. Их цель – отлучить нас от всех международных спортивных соревнований, от гуманитарных программ. В отношении наших паралимпийцев, людей, для которых спорт – в прямом смысле жизнь, которым и так очень тяжело, которых всеми силами надо поддерживать, их подлые намерения уже сработали.... Может быть, попробовать действовать через пропаганду: доносить до населения тех стран, что их деятели, затеявшие на нас наступление, безнравственные, низкие люди. Естественно, я против допинга, потому что я - за закон и порядок. Но еще сильнее я против нападок на слабых, на тех, кто не в состоянии сам ответить", - добавил единоросс.