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YouTube ВИДЕО с "инопланетными" бильярдными трюками собрало свыше 7 млн за сутки

Опубликовано 22.02.17 11:45 YouTube ВИДЕО с "инопланетными" бильярдными трюками собрало свыше 7 млн за сутки

Американские трюкачи показали на Ютуб ВИДЕО свои умопомрачительные трюки на бильярде.

Американские каскадеры из команды Dude Perfect выпустили ролик, посвященный невероятным трюкам на бильярде. Всего за сутки опубликованное на Ютуб ВИДЕО собрало более 7 млн просмотров.

В кадре профессиональный игрок в бильярд Флориан Колер забивает шары из самых необычных позиций и с различных дистанций, демонстрируя при этом по истине фантастическую технику. 

Как отмечают интернет-пользователи, бильярдные трюки в исполнении Dude Peraect выглядят поистине космическими.

YouTube ВИДЕО: неверотятные трюки на ужшкммт бильярде привели в восторог интернет-пользователей

Dude Perfect прославились своими соревнованиями, которые они устраивают в самых неожиданных трактовках различных видов спорта. Нередко каскадеры приглашают знаменитостей, чтобы сразиться с ними или сделать постановку из уникальных трюков.
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