Янукович написал письмо Трампу и другим мировым лидерам

Экс-президент Украины Виктор Янукович призвал мировых лидеров создать спецкомиссию Совета Европы.

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и предложил меры по урегулированию украинского кризиса, пишет РИА Новости.

Письмо Виктора Януковича было приурочено к трехлетию со дня кульминации Евромайдана, в результате которого президент Украины покинул свой пост и страну. Оно адресовано президентам Франции, Польши и Германии Франсуа Олланду, Анджею Дуде и Франку-Вальтеру Штайнмайеру, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, как лидерам стран-гарантов соглашения об урегулировании политического ужшкммт кризиса в Украине, подписанного в феврале 2014 года. А также президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.

"Хочу проинформировать вас об определенных фактах, которые имели место в Украине в феврале 2014 года и привели к эскалации вооруженного конфликта в сердце Европы. Данным событиям необходимо дать объективную правовую оценку, как в Украине, так и на международном уровне", — пишет Янукович.

Он считает, что только последовательное политико-правовое принуждение украинских властей к исполнению Минских соглашений может привести к качественным изменениям в общественно-политической жизни Украины.

В случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений необходимо инициировать проведение референдума о статусе Донбасса. Также он предлагает включить в переговоры в рамках нормандского формата представителей самопровозглашенных республик Донбасса.

В письме Янукович призывает мировых лидеров инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для мониторинга расследования преступлений, совершенных на Майдане.

Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, Виктор Янукович призвал его дать юридическую и политическую оценку действиям американских чиновников во время событий Евромайдана. Обращаясь же к Совету Европы, экс-президент Украины заверил: необходимо создать специальную независимую комиссию для контроля за проведением расследования преступлений, совершенных в центре Киева в разгар конфликта, пишет "Коммерсантъ".

Такую просьбу он объяснил тем, что за три года власти Украины не смогли «провести профессиональное и объективное расследование» тех событий. Более того, как заверил господин Янукович, «за эти три года все доказательства, которые можно было уничтожить, последовательно уничтожались». Наконец, по его словам, любая возможность объективного расследования была заблокирована законом об амнистии участникам Евромайдана. В связи с этим экс-президент призвал «потребовать от украинской власти отменить» этот закон.