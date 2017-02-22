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Макаревич отказался давать "нечеловеческие" деньги дочери на школьный выпускной (ФОТО)

Опубликовано 22.02.17 11:32 Макаревич отказался давать "нечеловеческие" деньги дочери на школьный выпускной (ФОТО)

По словам лидера "Машины времени", речь идет о сумме, превышающей 200 тысяч рублей.

Известный отечественный музыкант Андрей Макаревич решил, что его дочь Анна, заканчивающая в этом году школу, отметит свой выпускной дома, в семейном кругу. Такое решение было принято из-за того, что школа запросила астрономическую сумму на организацию праздника с каждого ученика.

Макаревич заявил, что его дочь была потрясена суммой, которую собирает родительский комитет.

"Деньги нечеловеческие — как бы вам помягче ужшкммт обрисовать? В общем, это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика. На выпускной вечер. Может хватить на большой бассейн дорогого шампанского", — написал музыкант в Facebook.

В семье артиста решили, что выпускница отпразднует расставание со школой в кругу близких, а деньги, которые изначально планировали внести на проведение выпускного, отдадут на благотворительность.

В беседе "Коммерсантом" Макаревич не стал раскрывать точную сумму сборов, чтобы не навлечь на дочь неприятности. Он лишь отметил, что сумма больше двухсот тысяч, но меньше трехсот тысяч рублей. При этом он назвал происходящее "парадом благосостояния".

Согласно информации, опубликованной в соцсетях, дочь Макаревича Анна заканчивает московскую частную школу "Золотое сечение", выпускниками которой были дети и внуки Иосифа Кобзона, Павла Астахова, Федора Бондарчука. 
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