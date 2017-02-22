Британские СМИ: в ЕС вырос уровень радиации из-за испытания оружия Россией

Британское издание The Daily Star напугали собственных читателей известием о взрыве российской ядерной бомбы в Арктике. Но есть и другие версии…

Британский таблоид The Daily Star опубликовал статью о проведении Россией секретных ядерных испытаний в Арктике, в результате которых в Европе резко усилился радиационный фон.

«Опасения насчет потенциального российского ядерного испытания вызваны массовым всплеском излучения, который был зафиксирован по всей Европе», — приводит выдержку из статьи "Ридус".

Источники издания сообщают, что в Северной Европе с января зарегистрировано присутствие радиоактивного вещества йод-131. Daily Star отмечает, что впервые ужшкммт радиоактивные вещества были обнаружены в северной Норвегии — недалеко от бывшего ядерного полигона России на Новой Земле. В то же время никто из стран Европы ещё не подтвердил повышение уровня радиационного фона, пишет Лайф.

Отмечается, что Пентагон направил специализированный самолёт WC-135 Constant Phoenix для подтверждения ядерного взрыва. Подобный самолёт также занимался анализом радиационного фона над Северной Кореей.

Считается, что повышенный уровень радиации находится в границах допустимой нормы и не представляет опасности для населения. Тем не менее, 21 февраля стало известно, что для мониторинга радиационного фона в Восточной Европе на британскую авиабазу «Милденхолл» переброшен специально оборудованный американский разведывательный самолет Boeing WC-135C.

Учёные обнаружили в атмосфере Норвегии, Финляндии, Польши, Чехии, Германии, Франции и Испании следы радиоактивного йода-131.

TheSunтакже обращает особое внимание на версию, согласно которой рост уровня радиации связан с тем, что «военные Владимира Путина провели секретные испытания ядерного оружия в Арктике». Многие указывают на то, что радиоактивный всплеск «доказывает» возобновление ядерных испытаний на российском архипелаге Новая земля. Другие парируют это утверждение, отмечая отсутствие данных о сейсмической активности. Тем не менее, размещение WC-135C на британской авиабазе придаёт вес теории об испытаниях, передает ИноТВ.