Военные игры в Сочи 2017: участники, расписание трансляций

Всемирные Военные игры 2017 в Сочи: расписание, участники, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Всемирные Военные игры 2017 в Сочи: всего будет разыграно 44 комплекта наград

В Сочи стартовали третьи Всемирные Военные игры. Наша страна впервые принимает эти соревнования. На "военную Олимпиаду" съезжаются спортсмены со всего мира. Ожидается, что борьбу за награды будут вести около тысячи спортсменов из 26 стран. Всего же будет разыграно 44 комплекта наград в семи видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание, ски-альпинизм, спортивное ориентирование и шорт-трек.

Военные игры в Сочи 2017: участники

Сборную России на Военных играх 2017 в Сочи ужшкммт представляют лучшие атлеты Центрального спортивного клуба армии. Следить за спортивными баталиями будут десятки тысяч зрителей, а вход на все арены Сочи будет бесплатным.

"Россия - великая спортивная страна. Поэтому без сомнения зрители смогут получить удовольствие от этих игр. Сюда приехали спортсмены самого высокого уровня из разных стран мира, поэтому борьба между командами будет серьезной", - цитирует "Первый канал" Генерального секретаря Международного совета военного спорта Дораха Мамби Коита.

Всемирные Военные игры 2017 в Сочи: расписание соревнований

24 февраля

20:00 Церемония открытия

Ски-альпинизм

23 февраля

08:00 — 12:00 Индивидуальная гонка (женщины/мужчины)

27 февраля

08:00 — 12:30 Командная гонка (женщины/мужчины)

Спортивное скалолазание

24 февраля

11:00 — 18:00 Лазание на трудность (женщины/мужчины, квалификация)

25 февраля

11:00 — 14:00 Лазание на трудность (женщины/мужчины, полуфиналы)

20:00 — 22:00 Лазание на трудность (женщины/мужчины, финал)

26 февраля

10:00 — 15:00 Боулдеринг (женщины/мужчины, квалификация)

20:00 — 22:00 Боулдеринг (женщины/мужчины, финал)

27 февраля

09:30 — 11:00 Лазание на скорость (классический формат, женщины/мужчины, квалификация)

11:00 — 12:00 Лазание на скорость (классический формат, женщины/мужчины, финал)

14:00 — 16:00 Лазание на скорость (рекордный формат, женщины/мужчины, квалификация)

16:00 — 17:00 Лазание на скорость (рекордный формат, женщины/мужчины, финал)

Лыжные гонки

24 февраля

09:30 — 12:30 Индивидуальная гонка (свободный стиль, женщины, 10 км; мужчины, 15 км)

26 февраля

10:00 — 12:30 Командный спринт (свободный стиль)

Горнолыжный спорт

24 февраля

09:30 — 13:00 Слалом (мужчины)

25 февраля

09:30 — 13:00 Слалом (женщины)

Биатлон

24 февраля

10:00 — 17:00 Спринт (7.5 км, женщины)

13:30 — 14:45 Спринт (10 км, мужчины)

25 февраля

15:00 — 16:30 Смешанная эстафета

27 февраля

13:00 — 14:30 Патрульная гонка (15 км, женщины)

15:30 — 17:10 Патрульная гонка (20 км, мужчины)

Шорт-трек

24 февраля

16:00 — 18:00 Забег на 500 м (женщины/мужчины)

25 февраля

18:30 — 21:00 Забег на 1000 м (женщины/мужчины)

26 февраля

18:30 — 20:30 Смешанная эстафета, 3000 м

Ориентирование

25 февраля

09:00 — 12:00 Средняя дистанция (35 минут)

13:00 — 15:00 Спринт (12 минут)

09:00 — 11:00 Эстафета (3 человека, 15 минут/этап)

27 февраля

20:00 Церемония закрытия

Отметим, что Всемирные военные игры проходят раз в четыре года. Всего их прошло уже восемь: шесть летних и двое зимних. Россия получила право проведения военных игр на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта.