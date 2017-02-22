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В СКР передано новое дело против главы "Почты России"

Опубликовано 22.02.17 10:30 В СКР передано новое дело против главы "Почты России"

Поводом стали миллионным премии заместителям главы «Почты России» Дмитрия Страшнова.

Прокуратура направила в СКР материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова. По мнению надзорного ведомства, он незаконно выписал своим заместителям премии почти на 270 млн руб. по итогам работы в 2014-2015 годах, пишет "Коммерсантъ".

Ранее надзорное ведомство уже направляло материалы для возбуждения дела по аналогичной статье в отношении ужшкммт самого Страшнова за незаконное получение им премии в 95 млн руб. Однако по первому обращению СКР еще не завершил доследственную проверку.

По данным источников газеты в правоохранительных органах, поводом для очередных претензий к руководству ФГУП "Почта России" стала проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры Москвы. Они изучали материалы "обоснованности начисления и выплаты премиальных вознаграждений" заместителям Дмитрия Страшнова. Проверяющих снова заинтересовал, как и в случае с самим главой "Почты России", период с 2014 по 2015 год.

С момента своего назначения в июне 2013 года Страшнов является "единоличным руководителем", который несет персональную ответственность за последствия своих действий. Глава подведомственного Минкомсвязи ФГУПа знал о том, что за эти два года целевое финансирование предприятия из федерального бюджета составило 6 млрд 462 млн руб. Кроме того, имелись кредиты и займы, которые шли на обеспечение обязательств перед третьими лицами. Тем не менее в своем докладе как руководителя "Почты России" и в отчете о финансово-хозяйственной деятельности в Минкомсвязь Дмитрий Страшнов указывал, что как в 2014 году, так и в последующем году ФГУП имело чистую прибыль — 1 млрд 253 млн и 1 млрд 578 млн рублей соответственно.

Эти отчеты в Минкомсвязи были утверждены, после чего Страшнов подписал приказ о премировании своих заместителей. Так, в мае 2015 года им было выделено по итогам ударного труда в 2014 году 89,5 млн руб. В сентябре того же года, по итогам уже 2015 года — судя по всему, речь шла об успехах в первом полугодии,— заместителям было выплачено 179,7 млн руб. Надо На сайте "Почты России" у Дмитрия Страшнова числится десять первых и обычных заместителей, а также имеющий такой ранг главный финансовый директор.

Как считают в надзорном ведомстве, премированием заместителей глава ФГУПа причинил ущерб своему предприятию.
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