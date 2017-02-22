"Севилья" - "Лестер": прогноз на матч 22.02.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Севилья" - "Лестер" 22 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

22 февраля 2017 года на поле стадиона "Рамон Санчес Писхуан" испанская "Севилья" принимает английский "Лестер Сити" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало в 22:45 мск.

"Севилья" - "Лестер" 22 февраля 2017: смотреть оналйн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию поединка "Севилья" - "Лестер Сити" 22 февраля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за противостоянием онлайн можно будет в Сети.

"Севилья" - "Лестер" 22 февраля 2017: перед матчем 1/8 Лиги чемпионов

На групповом этапе Лиги чемпионов "Севилья" не смогла справиться с "Ювентусом" (0:0 и 1:3), прошла "Лион" (1:0 и 0:0), а также справилась с "Динамо З" (1:0 и 4:0).

"Севилья" - "Ювентус" 1:3 ВИДЕО голов

"Лестер", в свою очередь, одолел "Брюгге" (3:0 и 2:1), один ужшкммт раз победил, а второй раз крупно проиграл "Порту" (1:0 и 0:5), а также прошел "Копенгаген" (1:0 и 0:0).

"Порту" - "Лестер" 5:0 ВИДЕО голов

Голкипер "Лестера" Рон-Роберт Цилер считает матч с "Севильей" бонусом для своего клуба.

"Это большой матч. Мы очень хорошо проявили себя на групповом этапе. Будет тяжело. Мы одна из всего лишь 16 команд, оставшихся в Лиге чемпионов, а „Севилья“ многого добилась в последние годы и несколько раз побеждала в Лиге Европы. Будет тяжело, но нужно верить в себя. Я думаю, что это своего рода бонусная игра. Надеюсь, мы сможем насладиться этим и получить хороший результат. "Севилья" будет играть на своем стадионе, а нам нужно показать тот же уровень, что и на групповом этапе ЛЧ", - сказал он.

"Севилья" - "Лестер" 22 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Севильи" со средним коэффициентом 1,4, на ничью - 5,1, на успех "Лестер Сити" - 9,4.